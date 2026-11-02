Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Україна розглядає можливість проведення нових гуманітарних місій після завершення режиму тиші в районі тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області. Протягом дії домовленостей обидві сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Робота над подальшими гуманітарними ініціативами вже триває. До обговорення можливих операцій залучено й російську сторону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Переговори про нові гуманітарні місії

Український чиновник зазначив, що разом із російською колегою опрацьовує можливість проведення подібних гуманітарних заходів. Йдеться про пошук умов для організації нових місій, спрямованих на надання допомоги людям у складних обставинах.

Тимчасове припинення вогню в районі Олешок було введено для проведення гуманітарної місії. За інформацією омбудсмена, протягом узгодженого періоду сторони дотримувалися досягнутих домовленостей. Можливість повторення подібних операцій наразі перебуває на етапі опрацювання. Додаткові подробиці щодо термінів та умов нових гуманітарних місій поки що не повідомлялися.

Дмитро Лубінець повідомив, що під час дії режиму тиші в районі Олешок обидві сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Він також зазначив, що разом із російською колегою опрацьовує можливість проведення аналогічних гуманітарних місій. Конкретних термінів і деталей можливих нових коридорів поки що не вказано.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Херсонській міській військовій адміністрації попередили про плани росіян після закінчення тимчасового перемир’я, спричиненого проведенням гуманітарної місії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мешканцям Олешок Херсонської області, які повернулися на підконтрольну Україні територію в рамках гуманітарної місії, безкоштовно оформляють паспорти.