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Главная Новости дня Лубинец: прорабатываются возможности для новых гуманитарных коридоров

Лубинец: прорабатываются возможности для новых гуманитарных коридоров

Ua ru
2 ноября 2026 00:31
Лубинец сообщил о возможностях новых гуманитарных коридоров facebook.com/dmytro.lubinets/
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Украина рассматривает возможность проведения новых гуманитарных миссий после завершения режима тишины в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. В период действия договоренностей обе стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Работа над дальнейшими гуманитарными инициативами уже продолжается. К обсуждению возможных операций привлечена и российская сторона.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмана Дмитрия Лубинца. 

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Переговоры о новых гуманитарных миссиях

Украинский чиновник отметил, что вместе с российской коллегой прорабатывает возможность проведения подобных гуманитарных мероприятий. Речь идет о поиске условий для организации новых миссий, направленных на оказание помощи людям в сложных обстоятельствах.

Временное прекращение огня в районе Олешек было введено для проведения гуманитарной миссии. По информации омбудсмана, на протяжении согласованного периода стороны придерживались достигнутых договоренностей. Возможность повторения подобных операций сейчас находится на этапе проработки. Дополнительные подробности о сроках и условиях новых гуманитарных миссий пока не сообщались.

Дмитрий Лубинец сообщил, что во время действия режима тишины в районе Олешек обе стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Он также отметил, что вместе с российской коллегой прорабатывает возможность проведения аналогичных гуманитарных миссий. Конкретных сроков и деталей возможных новых коридоров пока не указано.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Херсонской городской военной администрации предупредили о планах россиян после окончания временного перемирия, вызванного проведением гуманитарной миссии. 

Также Новини.LIVE сообщали, что жителям Олешек Херсонской области, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в рамках гуманитарной миссии, бесплатно оформляют паспорта.

гуманитарная помощь Херсонская область Дмитрий Лубинец война в Украине Олешки
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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