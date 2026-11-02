Ребенок из Олешек, которого вернули в Украину. Фото: СБУ

Жителям оккупированных Олешек Херсонской области, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в рамках гуманитарной миссии, бесплатно оформляют украинские паспорта. Многие люди потеряли документы во время войны, а среди тех, кому помогает Государственная миграционная служба, есть дети, которые впервые получат паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Выговского.

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Министр внутренних дел Иван Выговский. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Жителям Олешек помогают восстановить документы

По словам главы МВД, ГМС уже приняла десятки заявлений на оформление украинских паспортов.

Документы людям будут выдавать бесплатно, поскольку многие потеряли их во время пребывания на оккупированной территории.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец после прибытия в Украину сообщил, что в начале миссии людей очень волновал вопрос документов.

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Сотрудники МВД помогали жителям Алешек

В МВД заявили, что к встрече и сопровождению людей после гуманитарной миссии привлекли более 300 сотрудников системы МВД.

Пограничники обеспечивали оформление необходимых документов, а спасатели установили палатки, где люди могли согреться и отдохнуть.

Полицейские сопровождали автобусы и автомобили скорой помощи, а также помогали маломобильным гражданам в медицинских учреждениях.

Также двумя грузовиками ГСЧС перевезли личные вещи людей и их домашних животных.

В МВД отметили, что до проведения гуманитарной миссии нацгвардейцы и пограничники совместно с другими подразделениями доставляли жителям Олешек продукты питания с помощью беспилотников. Это помогло людям выживать.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что первая леди США Мелания Трамп положительно оценила результаты гуманитарной операции во временно оккупированных Алешках. По ее словам, прекращение огня позволило местным жителям свободно передвигаться и получать еду, чистую воду и медикаменты без постоянной угрозы нападений.

Также Новини.LIVE писал, что финансовый аналитик Алексей Кущ предположил возможность распространения опыта гуманитарного перемирия в Алешках на другие участки фронта. Он объяснил, что механизмы прекращения огня, отработанные на расстоянии 10–15 километров, можно применить на 150 или даже тысячи километров.