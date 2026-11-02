Дитина з Олешок, яку повернули в Україну. Фото: СБУ

Жителям окупованих Олешок Херсонської області, які повернулися на підконтрольну Україні територію в межах гуманітарної місії, безкоштовно оформлюють українські паспорти. Багато людей втратили документи під час війни, а серед тих, кому допомагає Державна міграційна служба, є діти, які вперше отримають паспорт громадянина України.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Жителям Олешок допомагають відновити документи

За словами очільника МВС, ДМС вже прийняла десятки заяв на оформлення українських паспортів.

Документи людям видаватимуть безкоштовно, оскільки багато хто втратив їх під час перебування на окупованій території.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець після прибуття в Україну повідомив, що на початку місії людей дуже хвилювало питання документів.

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Працівники МВС допомагали жителям Олешок

У МВС заявили, що до зустрічі та супроводу людей після гуманітарної місії залучили понад 300 працівників системи МВС.

Прикордонники забезпечували оформлення необхідних документів, а рятувальники облаштували намети, де люди могли зігрітися та відпочити.

Поліцейські супроводжували автобуси й автомобілі швидкої допомоги, а також допомагали маломобільним громадянам у медичних закладах.

Також двома вантажівками ДСНС перевезли особисті речі людей та їхніх домашніх тварин.

У МВС зазначили, що до проведення гуманітарної місії нацгвардійці та прикордонники спільно з іншими підрозділами доставляли жителям Олешок продукти харчування за допомогою безпілотників. Це допомогло людям виживати.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп позитивно оцінила результати гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках. За її словами, припинення вогню дозволило місцевим жителям вільно пересуватися та отримувати їжу, чисту воду й медикаменти без постійної загрози нападів.

Також Новини.LIVE писав, що фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив можливість поширення досвіду гуманітарного перемир'я в Олешках на інші ділянки фронту. Він пояснив, що механізми припинення вогню, відпрацьовані на відстані 10–15 кілометрів, можна застосувати на 150 або навіть тисячі кілометрів.