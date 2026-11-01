Повернення мешканців Олешок. Фото: УНІАН

Повернення на підконтрольну Україні територію стало для мешканців Олешок Херсонської області можливістю залишити позаду важкі умови життя під окупацією. Люди розповіли про нестачу продуктів, відсутність палива та зруйноване житло. Декому доводилося готувати їжу на дровах і економити навіть на найнеобхіднішому. Після пережитого багато хто досі не може повірити, що їм вдалося вибратися.

Своїми історіями вони поділилися з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

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Життя без їжі та звичних умов

Для мешканців, які залишилися в місті, доступ до базових речей став серйозною проблемою. Люди згадують періоди голоду, нестачу палива та необхідність пристосовуватися до обставин. Окремим випробуванням стала втрата житла: деякі з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки та квартири згоріли. Разом із нерухомістю вони втратили звичний побут і особисті речі.

"Моя квартира й будинок згоріли. Нічого немає. Нічого", — розповіла одна з мешканок Олешок.

Інші місцеві мешканці згадували, як готували їжу на дровах і намагалися справлятися з нестачею продуктів та палива. Пережите позначилося не лише на побутових умовах, а й на емоційному стані людей.

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Попри труднощі, повернення в Україну стало для поверненних людей важливою подією. Одна з мешканок описала свої відчуття так: "Таке відчуття, ніби друге дихання".

Для людей, які довго жили в умовах обмеженого доступу до необхідних ресурсів, можливість опинитися на підконтрольній Україні території стала полегшенням.

Історії мешканців показують, з якими труднощами зіткнулися люди, що залишилися в окупованих Олешках. Втрата житла, голод і відсутність звичних умов стали частиною їхнього повсякденного життя. Тим, хто зміг повернутися, тепер доведеться вирішувати питання з житлом і відновленням звичного життя.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували голову ОПА Кирила Буданова, який розповів, чим завершилася гуманітарна місія з вивезення мешканців Олешок до України.

Також Новини.LIVE повідомляли, як перша леді США Меланія Трамп відреагувала на успішну гуманітарну місію у тимчасово окупованих Олешках.