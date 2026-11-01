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Главная Новости дня Голодали и потеряли дома: жители Олешек рассказали о жизни в оккупации

Голодали и потеряли дома: жители Олешек рассказали о жизни в оккупации

Ua ru
1 ноября 2026 00:25
Эксклюзив
Жизнь в оккупации: жители Олешек рассказали о пережитом УНИАН
Возвращение жителей Олешек. Фото: УНИАН

Возвращение на подконтрольную Украине территорию стало для жителей Олешек Херсонской области возможностью оставить позади тяжелые условия жизни под оккупацией. Люди рассказали о нехватке продуктов, отсутствии топлива и разрушенном жилье. Некоторым приходилось готовить на дровах и экономить даже на самом необходимом. После пережитого многие до сих пор не могут поверить, что им удалось выбраться.

Своими историями они поделились с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец.

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Жизнь без еды и привычных условий

Для оставшихся в городе жителей доступ к базовым вещам стал серьезной проблемой. Люди вспоминают периоды голода, нехватку топлива и необходимость приспосабливаться к обстоятельствам. Отдельным испытанием стала потеря жилья: некоторые вернувшиеся обнаружили, что их дома и квартиры сгорели. Вместе с недвижимостью они лишились привычного быта и личных вещей.

"Моя квартира и дом сгорели. Ничего нет. Ничего", — рассказала одна из жительниц Олешек.

Другие местные жители вспоминали, как готовили пищу на дровах и пытались справляться с нехваткой продуктов и топлива. Пережитое отразилось не только на бытовых условиях, но и на эмоциональном состоянии людей.

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Несмотря на трудности, возвращение в Украину стало для вернувшихся людей важным моментом. Одна из жительниц описала свои ощущения так: "Такое чувство, что второе дыхание".

Для людей, которые долго жили в условиях ограниченного доступа к необходимым ресурсам, возможность оказаться на подконтрольной Украине территории стала облегчением.

Истории жителей показывают, с какими трудностями столкнулись оставшиеся в оккупированных Олешках люди. Потеря жилья, голод и отсутствие привычных условий стали частью их повседневности. Тем, кто смог вернуться, теперь предстоит решать вопросы с жильем и восстановлением обычной жизни.

Напомним, Новини.LIVE цитировали главу ОПА Кирилла Буданова, который рассказал, чем завершилась гуманитарная миссия по вывозу в Украину жителей Олешек. 

Также Новини.LIVE сообщали, как первая леди США Мелания Трамп отреагировала на успешную гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках. 

эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец война в Украине Олешки
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий

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