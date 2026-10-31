Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киев доставили жителей Олешок: по городу проехала колонна машин скорой помощи

В Киев доставили жителей Олешок: по городу проехала колонна машин скорой помощи

Ua ru
31 октября 2026 22:02
Колонна машин скорой помощи в Киеве доставила жителей Олешек в больницы СБУ
Жители Олешок въехали из Беларуси в Украину. Фото: СБУ

В субботу, 31 октября, по Киеву проехала колонна автомобилей скорой помощи с сиренами, которые доставляли в больницы жителей временно оккупированных Алешек Херсонской области. Среди людей, вернувшихся на подконтрольную Украине территорию благодаря гуманитарной миссии, есть раненые, травмированные и маломобильные граждане, часть которых нуждается в дальнейшем лечении и медицинском наблюдении.

О медицинской колонне сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Громадське".

Реклама
гуманитарная миссия в Олешках
Медики госпитализируют жителей Алешек. Фото: СБУ

В больницы Киева доставили жителей Алешек

После завершения гуманитарной миссии часть жителей Алешек, которые нуждались в медицинской помощи, транспортировали в столичные больницы.

Среди них есть люди с ранениями и травмами, а также маломобильные граждане, которые нуждаются в специальном уходе.

Гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках началась после введения локального режима прекращения огня 27 октября. Договоренностей удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Читайте также:

Для проведения миссии россияне предварительно разминировали определенные маршруты выхода из города, а после этого вывезли гражданских.

После прибытия в Алешки украинской делегации во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем граждан вывезли через территорию России и Беларуси.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о выборе, который был у жителей временно оккупированных Алешек во время гуманитарной миссии. По его словам, часть граждан решила остаться в городе, другие захотели выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Также Новини.LIVE писал, что первая леди США Мелания Трамп отреагировала на завершение гуманитарной операции по эвакуации жителей Алешек в Херсонской области. Она заявила, что успешная миссия продемонстрировала возможность поставить человечность выше войны.

Киев оккупация война в Украине медицинская помощь Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации