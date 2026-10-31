В Киев доставили жителей Олешок: по городу проехала колонна машин скорой помощи
В субботу, 31 октября, по Киеву проехала колонна автомобилей скорой помощи с сиренами, которые доставляли в больницы жителей временно оккупированных Алешек Херсонской области. Среди людей, вернувшихся на подконтрольную Украине территорию благодаря гуманитарной миссии, есть раненые, травмированные и маломобильные граждане, часть которых нуждается в дальнейшем лечении и медицинском наблюдении.
О медицинской колонне сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Громадське".
В больницы Киева доставили жителей Алешек
После завершения гуманитарной миссии часть жителей Алешек, которые нуждались в медицинской помощи, транспортировали в столичные больницы.
Среди них есть люди с ранениями и травмами, а также маломобильные граждане, которые нуждаются в специальном уходе.
Гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках началась после введения локального режима прекращения огня 27 октября. Договоренностей удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
Для проведения миссии россияне предварительно разминировали определенные маршруты выхода из города, а после этого вывезли гражданских.
После прибытия в Алешки украинской делегации во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем граждан вывезли через территорию России и Беларуси.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о выборе, который был у жителей временно оккупированных Алешек во время гуманитарной миссии. По его словам, часть граждан решила остаться в городе, другие захотели выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.
Также Новини.LIVE писал, что первая леди США Мелания Трамп отреагировала на завершение гуманитарной операции по эвакуации жителей Алешек в Херсонской области. Она заявила, что успешная миссия продемонстрировала возможность поставить человечность выше войны.