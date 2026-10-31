Жители Олешок въехали из Беларуси в Украину. Фото: СБУ

В субботу, 31 октября, по Киеву проехала колонна автомобилей скорой помощи с сиренами, которые доставляли в больницы жителей временно оккупированных Алешек Херсонской области. Среди людей, вернувшихся на подконтрольную Украине территорию благодаря гуманитарной миссии, есть раненые, травмированные и маломобильные граждане, часть которых нуждается в дальнейшем лечении и медицинском наблюдении.

О медицинской колонне сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Громадське".

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Медики госпитализируют жителей Алешек. Фото: СБУ

В больницы Киева доставили жителей Алешек

После завершения гуманитарной миссии часть жителей Алешек, которые нуждались в медицинской помощи, транспортировали в столичные больницы.

Среди них есть люди с ранениями и травмами, а также маломобильные граждане, которые нуждаются в специальном уходе.

Гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках началась после введения локального режима прекращения огня 27 октября. Договоренностей удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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Для проведения миссии россияне предварительно разминировали определенные маршруты выхода из города, а после этого вывезли гражданских.

После прибытия в Алешки украинской делегации во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем граждан вывезли через территорию России и Беларуси.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о выборе, который был у жителей временно оккупированных Алешек во время гуманитарной миссии. По его словам, часть граждан решила остаться в городе, другие захотели выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Также Новини.LIVE писал, что первая леди США Мелания Трамп отреагировала на завершение гуманитарной операции по эвакуации жителей Алешек в Херсонской области. Она заявила, что успешная миссия продемонстрировала возможность поставить человечность выше войны.