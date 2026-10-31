Жителі Олешок в'їхали з Білорусі в Україну. Фото: СБУ

У суботу, 31 жовтня, Києвом проїхала колона автомобілів швидкої допомоги із сиренами, які доправляли до лікарень жителів тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Серед людей, які повернулися на підконтрольну Україні територію завдяки гуманітарній місії, є поранені, травмовані та маломобільні громадяни, частина яких потребує подальшого лікування й медичного нагляду.

Про медичну колону повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Громадське".

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Медики госпіталізують мешканців Олешок. Фото: СБУ

До лікарень Києва доправили жителів Олешок

Після завершення гуманітарної місії частину жителів Олешок, які потребували медичної допомоги, транспортували до столичних лікарень.

Серед них є люди з пораненнями та травмами, а також маломобільні громадяни, які потребують спеціального догляду.

Гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках розпочалася після запровадження локального режиму припинення вогню 27 жовтня. Домовленостей вдалося досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

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Для проведення місії росіяни попередньо розмінували визначені маршрути виходу з міста, а після цього вивезли цивільних.

Після прибуття до Олешок української делегації на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем громадян вивезли через територію Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що омбудсман Дмитро Лубінець розповів про вибір, який мали жителі тимчасово окупованих Олешок під час гуманітарної місії. За його словами, частина громадян вирішила залишитися в місті, інші захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії.

Також Новини.LIVE писав, що перша леді США Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної операції з евакуації жителів Олешок на Херсонщині. Вона заявила, що успішна місія продемонструвала можливість поставити людяність вище за війну.