Очікування прибуття гуманітарного конвою з Олешок в Україні. Фото: Reuters

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у суботу, 31 жовтня, повідомив, що мешканці тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, яких евакуювали під час гуманітарної операції, перебувають у безпеці. Він наголосив, що робота з порятунку українців триватиме й надалі.

Про це повідомив Буданов у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про врятованих жителів Олешок

Буданов зазначив, що за успішним завершенням операції стоять людські долі та роки переживань.

"Найстаршій врятованій 94 роки, наймолодшій дитині лише рік. Сльози, обійми й нарешті перші хвилини спокою без постійного страху за життя", — написав керівник Офісу Президента.

Хто допоміг провести гуманітарну місію

Окремо Буданов відзначив участь першої леді США Меланії Трамп.

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"Ця безпрецедентна місія стала можливою завдяки координації та особистій залученості першої леді США Меланії Трамп", — зазначив він.

Також керівник Офісу Президента подякував Президенту України Володимиру Зеленському "за системну політичну волю для порятунку наших громадян".

Він також відзначив Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця "за роботу, витримку та координацію процесів безпосередньо на місці".

"Протягом усієї операції ми перебували на постійному зв’язку", — повідомив Буданов.

Він додав, що всі учасники місії дотрималися домовленостей.

Буданов анонсував продовження гуманітарних операцій

Керівник Офісу Президента заявив, що порятунок українців на тимчасово окупованих територіях має тривати.

"Багато що залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати і перейти у системні рішення", — написав Буданов.

Свій допис він завершив словами: "Боремося за кожного українця!"

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша леді США Меланія Трамп відреагувала на результати гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Вона зазначила, що ця ініціатива показує, як світ може "поставити людяність вище за війну".

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість деескалації з боку Росії. За його словами, гуманітарна операція в Олешках засвідчила, що російська сторона може погоджуватися на кроки зі зниження напруженості.