Ожидание прибытия гуманитарного конвоя из Олешек в Украину. Фото: Reuters

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в субботу, 31 октября, сообщил, что жители временно оккупированного города Олешки Херсонской области, эвакуированные в ходе гуманитарной операции, находятся в безопасности. Он подчеркнул, что работа по спасению украинцев будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно о спасенных жителях Олешек

Буданов отметил, что за успешным завершением операции стоят человеческие судьбы и годы переживаний.

"Самой пожилой спасенной — 94 года, самому младшему ребенку — всего год. Слёзы, объятия и, наконец, первые минуты покоя без постоянного страха за жизнь", — написал глава Офиса Президента.

Кто помог провести гуманитарную миссию

Отдельно Буданов отметил участие первой леди США Мелании Трамп.

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"Эта беспрецедентная миссия стала возможной благодаря координации и личной причастности первой леди США Мелании Трамп", — отметил он.

Также глава Офиса Президента поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского "за системную политическую волю к спасению наших граждан".

Он также отметил Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца "за работу, выдержку и координацию процессов непосредственно на месте".

"На протяжении всей операции мы находились на постоянной связи", — сообщил Буданов.

Он добавил, что все участники миссии соблюдали договоренности.

Буданов анонсировал продолжение гуманитарных операций

Глава Офиса Президента заявил, что спасение украинцев на временно оккупированных территориях должно продолжаться.

"Многое останется за кадром, но мы продолжим работу: гуманитарные спецоперации должны продолжаться и перейти в системные решения", — написал Буданов.

Свой пост он завершил словами: "Боремся за каждого украинца!"

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп отреагировала на результаты гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Она отметила, что эта инициатива показывает, как мир может «поставить человечность выше войны».

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности деэскалации со стороны России. По его словам, гуманитарная операция в Олешках показала, что российская сторона может соглашаться на шаги по снижению напряженности.