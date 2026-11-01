Повернення українців з тимчасово окупованих Олешок. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Гуманітарне перемир’я в Олешках може стати основою для відпрацювання механізмів припинення вогню на значно більших ділянках фронту. На думку фінансового аналітика Олексія Куща, цей досвід можна масштабувати зі 10–15 кілометрів до 150 і навіть тисячі кілометрів. Водночас для реалізації таких домовленостей потрібні не лише політичні рішення, а й технічна координація між військовими обох сторін.

Про це фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Як перемир’я в Олешках може вплинути на весь фронт

За словами Куща, гуманітарне перемир’я в Олешках дає змогу відпрацювати механізми припинення вогню на окремій ділянці фронту. У майбутньому цей досвід можна буде використати для досягнення домовленостей про припинення бойових дій на значно більшій території.

Аналітик пояснив, що механізми, які вдасться відпрацювати на відносно невеликій ділянці фронту, потенційно можна застосувати й на значно більшій протяжності лінії зіткнення.

"Якщо можна відпрацювати на ділянці фронту на 10–15 кілометрів, то можна мультиплікувати цей досвід і на 150, і на тисячу кілометрів", — зазначив Кущ.

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Водночас фінансовий аналітик наголосив, що для припинення вогню недостатньо лише політичних домовленостей. Необхідна також технічна координація між військовими з обох сторін.

Крім того, Кущ припустив, що майбутню угоду про перемир’я можуть підписати спеціально уповноважені представники України та Росії. Тобто для цього не обов’язково мають залучати представників найвищого керівництва обох держав.

Чи можливе тривале перемир’я на Херсонщині

Окремо аналітик висловився щодо перспектив тривалого припинення вогню на всій Херсонщині. На його думку, такий сценарій найімовірніше можливий лише в межах загального завершення війни.

Новини.LIVE інформували, що 31 жовтня 2026 року начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько попередив про можливі російські провокації напередодні завершення режиму припинення вогню. Він закликав жителів громади не втрачати пильності, уникати місць масового скупчення людей і не відвідувати небезпечні райони.

Новини.LIVE писали, що 27 жовтня 2026 року на півдні України запровадили режим припинення вогню, який охопив значну ділянку фронту. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це найбільша деескалація з 2022 року, досягнута в межах ініціативи Меланії Трамп щодо розблокування Олешок. Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.