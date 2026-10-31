Мешканці Херсону. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько 31 жовтня попередив жителів Херсонської громади про можливі провокації напередодні 1 листопада. Він закликав людей не втрачати пильності, адже навіть під час оголошеного перемир’я російські війська можуть становити загрозу для цивільних.

Про це написав Шанько у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Росія може використати інформаційні приводи для провокацій

За словами начальника МВА, у російському інформаційному просторі з’являються повідомлення та заяви, які можуть свідчити про підготовку до провокацій.

"Ймовірно, ворог може використати подібні інформаційні приводи для порушення режиму припинення вогню", — написав Шанько.

Коли завершиться режим тиші

Шанько нагадав, що припинення вогню діє з 27 жовтня. Воно має завершитися 1 листопада о 22:59.

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"Навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається", — застеріг Шанько.

Він закликав людей 1 листопада уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати "червоні зони" та райони з підвищеним ризиком. Також жителів просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й повідомлення про загрозу атак безпілотників.

"Прошу відповідально поставитися до власної безпеки, не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — написав Шанько.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військовослужбовці фіксували активне переміщення російських військ на лівобережжі Херсонської області. За їхніми оцінками, окупанти можуть використати тимчасове припинення вогню в районі Олешок для підготовки наступу на Херсон після завершення перемир’я.

Також Новини.LIVE писали, що кореспондентка американського телеканалу NEWSMAX Шелбі Вальдер заявила в ефірі про намір Росії показати себе "рятівницею" окупованих Олешок. За її словами, російська сторона контролює роботу журналістів та їхній доступ до міста, визначаючи, що вони можуть побачити та з ким поспілкуватися.