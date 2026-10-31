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Главная Новости дня МВА: Россия может сорвать режим прекращения огня в Херсоне

МВА: Россия может сорвать режим прекращения огня в Херсоне

Ua ru
31 октября 2026 17:57
Херсонская область, 1 ноября: возможны провокации со стороны РФ во время режима тишины facebook.com/dmytro.lubinets
Жители Херсона. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

31 октября глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько предупредил жителей Херсонской громады о возможных провокациях накануне 1 ноября. Он призвал людей не терять бдительности, ведь даже во время объявленного перемирия российские войска могут представлять угрозу для гражданского населения.

Об этом Шанько написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Россия может использовать информационные поводы для провокаций

По словам начальника МВА, в российском информационном пространстве появляются сообщения и заявления, которые могут свидетельствовать о подготовке к провокациям.

"Вероятно, враг может использовать подобные информационные поводы для нарушения режима прекращения огня", — написал Шанько.

Когда завершится режим тишины

Шанько напомнил, что режим прекращения огня действует с 27 октября. Он должен завершиться 1 ноября в 22:59.

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"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется", — предупредил Шанько.

Он призвал людей 1 ноября избегать мест массового скопления людей, не посещать «красные зоны» и районы с повышенным риском. Также жителей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщения об угрозе атак беспилотников.

"Прошу ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", — написал Шанько.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие фиксировали активное перемещение российских войск на левом берегу Херсонской области. По их оценкам, оккупанты могут использовать временное прекращение огня в районе Олешко для подготовки наступления на Херсон после завершения перемирия.

Также Новини.LIVE писали, что корреспондентка американского телеканала NEWSMAX Шелби Вальдер заявила в эфире о намерении России показать себя "спасительницей" оккупированных Олешек. По её словам, российская сторона контролирует работу журналистов и их доступ в город, определяя, что они могут увидеть и с кем пообщаться.

Херсон Херсонская область Россия режим тишины прекращение огня
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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