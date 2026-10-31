МВА: Россия может сорвать режим прекращения огня в Херсоне
31 октября глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько предупредил жителей Херсонской громады о возможных провокациях накануне 1 ноября. Он призвал людей не терять бдительности, ведь даже во время объявленного перемирия российские войска могут представлять угрозу для гражданского населения.
Об этом Шанько написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Россия может использовать информационные поводы для провокаций
По словам начальника МВА, в российском информационном пространстве появляются сообщения и заявления, которые могут свидетельствовать о подготовке к провокациям.
"Вероятно, враг может использовать подобные информационные поводы для нарушения режима прекращения огня", — написал Шанько.
Когда завершится режим тишины
Шанько напомнил, что режим прекращения огня действует с 27 октября. Он должен завершиться 1 ноября в 22:59.
"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется", — предупредил Шанько.
Он призвал людей 1 ноября избегать мест массового скопления людей, не посещать «красные зоны» и районы с повышенным риском. Также жителей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщения об угрозе атак беспилотников.
"Прошу ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", — написал Шанько.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие фиксировали активное перемещение российских войск на левом берегу Херсонской области. По их оценкам, оккупанты могут использовать временное прекращение огня в районе Олешко для подготовки наступления на Херсон после завершения перемирия.
Также Новини.LIVE писали, что корреспондентка американского телеканала NEWSMAX Шелби Вальдер заявила в эфире о намерении России показать себя "спасительницей" оккупированных Олешек. По её словам, российская сторона контролирует работу журналистов и их доступ в город, определяя, что они могут увидеть и с кем пообщаться.