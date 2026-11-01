Возвращение украинцев из временно оккупированных Олешек. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Гуманитарное перемирие в Олешках может стать основой для отработки механизмов прекращения огня на гораздо более обширных участках фронта. По мнению финансового аналитика Алексея Куща, этот опыт можно масштабировать с 10–15 километров до 150 и даже тысячи километров. В то же время для реализации таких договоренностей нужны не только политические решения, но и техническая координация между военными обеих сторон.

Об этом финансовый аналитик Алексей Кущ заявил в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

Как перемирие в Олешках может повлиять на весь фронт

По словам Куща, гуманитарное перемирие в Олешках позволяет отработать механизмы прекращения огня на отдельном участке фронта. В будущем этот опыт можно будет использовать для достижения договоренностей о прекращении боевых действий на значительно большей территории.

Аналитик пояснил, что механизмы, которые удастся отработать на относительно небольшом участке фронта, потенциально можно применить и на гораздо большей протяженности линии соприкосновения.

"Если удастся отработать механизмы на участке фронта протяженностью 10–15 километров, то этот опыт можно будет масштабировать и на 150, и на тысячу километров", — отметил Кущ.

Читайте также:

В то же время финансовый аналитик подчеркнул, что для прекращения огня недостаточно одних лишь политических договоренностей. Необходима также техническая координация между военными обеих сторон.

Кроме того, Кущ предположил, что будущее соглашение о перемирии могут подписать специально уполномоченные представители Украины и России. То есть для этого не обязательно привлекать представителей высшего руководства обоих государств.

Возможно ли длительное перемирие в Херсонской области

Отдельно аналитик высказался о перспективах длительного прекращения огня на всей Херсонской области. По его мнению, такой сценарий, скорее всего, возможен только в рамках общего завершения войны.

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько предупредил о возможных российских провокациях накануне завершения режима прекращения огня. Он призвал жителей общины не терять бдительности, избегать мест массового скопления людей и не посещать опасные районы.

Новини.LIVE писали, что 27 октября 2026 года на юге Украины ввели режим прекращения огня, охвативший значительный участок фронта. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это самая масштабная деэскалация с 2022 года, достигнутая в рамках инициативы Мелании Трамп по разблокированию Олешек. Режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.