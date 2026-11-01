После перемирия в Олешках РФ может усилить обстрелы Херсонской области

Жители Олешек в Украине. Фото: Reuters

Почти шесть суток тишины в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области подошли к концу. Режим прекращения огня был введен для проведения гуманитарной миссии, которая позволила оказать помощь жителям и организовать выезд гражданских. После завершения договоренностей сохраняется риск возобновления интенсивных российских атак.

В Херсонской областной военной администрации предупреждали, что российские войска могут усилить удары после окончания режима тишины, сообщают Новини.LIVE.

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Договоренности начали действовать в 03:00 27 октября и завершились в 22:59 1 ноября. В общей сложности режим прекращения огня продлился 5 дней 19 часов 59 минут. Его основной целью было создание условий для проведения гуманитарной операции в районе Олешек, находящемся под временной российской оккупацией.

Почему после перемирия сохраняется опасность

По информации, озвученной представителями Херсонской ОВА, во время действия режима тишины российские военные могли перебрасывать боеприпасы, вооружение и личный состав. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к дальнейшим атакам. В администрации предупреждали о риске усиления обстрелов правобережной части Херсонской области после окончания временного прекращения огня.

Окончание режима тишины не означает, что угроза для гражданского населения уменьшилась. Жителям региона рекомендуют следить за официальными сообщениями, соблюдать правила безопасности и не приближаться к районам с повышенной опасностью. Власти также призывают учитывать предупреждения об обстрелах и возможных атаках беспилотников.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что первая леди США Мелания Трамп эмоционально прокомментировала результаты гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что гуманитарное перемирие в Олешках может стать основой для отработки механизмов прекращения огня на гораздо более обширных участках фронта.