Российские военные. Фото: российские СМИ

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что в настоящее время РФ накопила оружие в Херсонской области. По его словам, это может означать усиление обстрелов региона после завершения перемирия с Россией. ОВА призывает людей рассмотреть возможность эвакуации.

Об этом сказал Толоконников в эфире "Мы-Украина", передает Новини.LIVE.

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Россия накопила оружие в Херсонской области

Александр Толоконников сообщил в прямом эфире, что российские войска накапливают оружие в Херсонской области, что может свидетельствовать об эскалации обстрелов со стороны РФ. В Херсонской ОВА призвали рассмотреть возможность эвакуации, ведь в ближайшее время в регионе может быть особенно опасно. Также сообщается, что жителям следует готовиться к сложной концовке осени и зиме.

"Мы ожидаем усиления обстрелов. Поэтому предупреждаем людей: нужно либо эвакуироваться, либо учитывать, что последний месяц осени и зима будут тяжелыми. Россияне продолжают террор и, скорее всего, усилят его", — заявил Толоконников.

Перемирие должно завершиться сегодня, 1 ноября, в 22:59. Заместитель главы Херсонской ОГА призвал местных жителей быть более осторожными: ожидаются провокации со стороны РФ.

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