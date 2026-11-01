Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Херсонская ОВА: РФ может усилить обстрелы Херсонской области после перемирия

Херсонская ОВА: РФ может усилить обстрелы Херсонской области после перемирия

Ua ru
1 ноября 2026 17:25
Россия может усилить обстрелы Херсонской области после перемирия — ОВА российские СМИ
Российские военные. Фото: российские СМИ

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что в настоящее время РФ накопила оружие в Херсонской области. По его словам, это может означать усиление обстрелов региона после завершения перемирия с Россией. ОВА призывает людей рассмотреть возможность эвакуации.

Об этом сказал Толоконников в эфире "Мы-Украина", передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия накопила оружие в Херсонской области

Александр Толоконников сообщил в прямом эфире, что российские войска накапливают оружие в Херсонской области, что может свидетельствовать об эскалации обстрелов со стороны РФ. В Херсонской ОВА призвали рассмотреть возможность эвакуации, ведь в ближайшее время в регионе может быть особенно опасно. Также сообщается, что жителям следует готовиться к сложной концовке осени и зиме.

"Мы ожидаем усиления обстрелов. Поэтому предупреждаем людей: нужно либо эвакуироваться, либо учитывать, что последний месяц осени и зима будут тяжелыми. Россияне продолжают террор и, скорее всего, усилят его", — заявил Толоконников.

Перемирие должно завершиться сегодня, 1 ноября, в 22:59. Заместитель главы Херсонской ОГА призвал местных жителей быть более осторожными: ожидаются провокации со стороны РФ.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что украинский военный сообщил о непрерывном движении грузовиков РФ "КамАЗ" с боевыми группами в Херсонской области. Российская армия устанавливает антидроновые сетки в Каховке.

Мы писали, что гуманитарная миссия по спасению жителей оккупированных Олешек завершилась успешно. Однако американская журналистка Шелби Вальдер сообщает, что РФ стремится показать себя «спасительницей» людей. Она заявила, что российская сторона контролировала журналистов из США.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успех операции. По его словам, РФ способна к деэскалации, когда захочет.

российские войска Херсон Херсонская область Херсонская ОГА война в Украине Олешки
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации