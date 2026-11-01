Російські військові. Фото: росЗМІ

Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що наразі РФ накопичила на Херсонщині зброю. За його словами, це може означати посилення обстрілів регіону після завершення перемир’я з Росією. ОВА закликає людей розглянути для себе евакуацію.

Про це сказав Толоконніков в ефірі "Ми-Україна", передає Новини.LIVE.

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РФ накопичила зброю на Херсонщині

Олександр Толоконніков повідомив у прямому ефірі, що російські війська накопичують зброю в Херсонській області, це може свідчити про ескалацію обстрілів РФ. У Херсонській ОВА закликали розглянути для себе евакуацію, адже найближчим часом в регіоні може бути особливо небезпечно. Також повідомляється, що жителям варто готуватись до складного кінця осені та зими.

"Ми очікуємо посилення обстрілів. Тому попереджаємо людей: потрібно або евакуюватися, або зважати на те, що останній місяць осені та зима будуть важкими. росіяни продовжують терор і, найімовірніше, посилять його", — заявив Толоконніков.

Перемир’я має завершитися сьогодні, 1 листопада, о 22:59. Місцевих жителів заступник голови Херсонської ОВА закликав бути обережнішими: очікуються провокації з боку РФ.

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Ми писали, що гуманітарна місія по порятунку жителів окупованих Олешок завершилась успішно. Однак американська журналістка Шелбі Вальдер повідомляє, що РФ прагне показати себе "рятівницею" людей. Вона заявила, що російська сторона контролювала журналістів США.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував успіх операції. За його словами, РФ здатна до деескалації, коли захоче.