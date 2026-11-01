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Головна Новини дня Херсонська ОВА: РФ може посилити обстріли Херсонщини після перемир’я

Херсонська ОВА: РФ може посилити обстріли Херсонщини після перемир’я

Ua ru
1 листопада 2026 17:25
РФ може посилити обстріли Херсонщини після перемир’я - ОВА росЗМІ
Російські військові. Фото: росЗМІ

Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що наразі РФ накопичила на Херсонщині зброю. За його словами, це може означати посилення обстрілів регіону після завершення перемир’я з Росією. ОВА закликає людей розглянути для себе евакуацію.

Про це сказав Толоконніков в ефірі "Ми-Україна", передає Новини.LIVE.

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РФ накопичила зброю на Херсонщині

Олександр Толоконніков повідомив у прямому ефірі, що російські війська накопичують зброю в Херсонській області, це може свідчити про ескалацію обстрілів РФ. У Херсонській ОВА закликали розглянути для себе евакуацію, адже найближчим часом в регіоні може бути особливо небезпечно. Також повідомляється, що жителям варто готуватись до складного кінця осені та зими.

"Ми очікуємо посилення обстрілів. Тому попереджаємо людей: потрібно або евакуюватися, або зважати на те, що останній місяць осені та зима будуть важкими. росіяни продовжують терор і, найімовірніше, посилять його", — заявив Толоконніков.

Перемир’я має завершитися сьогодні, 1 листопада, о 22:59. Місцевих жителів заступник голови Херсонської ОВА закликав бути обережнішими: очікуються провокації з боку РФ.

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Ми писали, що гуманітарна місія по порятунку жителів окупованих Олешок завершилась успішно. Однак американська журналістка Шелбі Вальдер повідомляє, що РФ прагне показати себе "рятівницею" людей. Вона заявила, що російська сторона контролювала журналістів США.

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російські війська Херсон Херсонська область Херсонська ОДА війна в Україні Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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