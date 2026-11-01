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Головна Новини дня Режим припинення вогню в районі Олешок офіційно завершився

Режим припинення вогню в районі Олешок офіційно завершився

Ua ru
1 листопада 2026 23:47
Після перемир’я в Олешках Росія може посилити обстріли Херсонської області
Мешканці Олешок в Україні. Фото: Reuters

Майже шість діб затишшя в районі тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області добігли кінця. Режим припинення вогню було введено для проведення гуманітарної місії, яка дозволила надати допомогу мешканцям та організувати виїзд цивільних осіб. Після завершення домовленостей зберігається ризик відновлення інтенсивних російських атак.

У Херсонській обласній військовій адміністрації попереджали, що російські війська можуть посилити удари після закінчення режиму тиші, повідомляють Новини.LIVE

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Домовленості почали діяти о 03:00 27 жовтня і завершилися о 22:59 1 листопада. Загалом режим припинення вогню тривав 5 днів 19 годин 59 хвилин. Його основною метою було створення умов для проведення гуманітарної операції в районі Олешок, що перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Чому після перемир’я зберігається небезпека

За інформацією, оприлюдненою представниками Херсонської ОВА, під час дії режиму тиші російські військові могли перекидати боєприпаси, озброєння та особовий склад. Такі дії можуть свідчити про підготовку до подальших атак. В адміністрації попереджали про ризик посилення обстрілів правобережної частини Херсонської області після закінчення тимчасового припинення вогню.

Закінчення режиму тиші не означає, що загроза для цивільного населення зменшилася. Мешканцям регіону рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, дотримуватися правил безпеки та не наближатися до районів із підвищеною небезпекою. Влада також закликає зважати на попередження про обстріли та можливі атаки безпілотників.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що перша леді США Меланія Трамп емоційно прокоментувала результати гуманітарної місії в Олешках Херсонської області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що гуманітарне перемир’я в Олешках може стати основою для відпрацювання механізмів припинення вогню на значно ширших ділянках фронту.

Херсон обстріли Херсонська область війна в Україні Олешки
Катерина Османська - Редактор
Автор:
Катерина Османська

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