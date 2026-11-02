Евакуйований з Олешок чоловік. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

Українські захисники повністю виконали умови припинення вогню під час гуманітарної місії в Олешках. На підконтрольну територію вдалося вивезти цивільних і доставити допомогу. Натомість росіяни під прикриттям перемир'я увесь цей час укріплювали оборону, міняли підрозділи та стягували зброю і боєприпаси.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Успішний виїзд цивільних та доставка допомоги в Олешках

На тимчасово окупованій території Херсонщини завершився етап гуманітарної місії у місті Олешки. Громадяни, які виявили бажання покинути захоплений населений пункт, успішно повернулися на територію, підконтрольну українському уряду. Крім евакуації місцевих жителів та жительок, у межах операції вдалося безпечно доставити за призначенням усі заплановані гуманітарні вантажі.

У Генеральному штабі Збройних Сил України офіційно повідомили, що підрозділи Сил оборони повністю забезпечили дотримання режиму тиші. Українські військові діяли виключно в рамках раніше досягнутих домовленостей, гарантуючи безпечну обстановку на час проведення гуманітарних заходів.

Водночас російські окупаційні війська сприйняли гуманітарну паузу як можливість для покращення свого тактичного становища на цій ділянці фронту. За інформацією українського командування, противник активно облаштовував свої позиції, поки тривав режим тиші.

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Зафіксовано, що армія РФ провела ротацію особового складу у своїх підрозділах та здійснила інженерне укріплення рубежів. Крім того, росіяни розширили мережу антидронових засобів уздовж автошляхів і суттєво наростили логістичні спроможності, а також організували підвезення нових партій боєприпасів.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що шестиденний режим тиші навколо окупованих Олешок офіційно добіг кінця. За цей час вдалося завезти цивільним гуманітарну допомогу та організувати безпечний виїзд частини мешканців.

Перша леді США Меланія Трамп зазначила, що припинення вогню дозволило містянам вільно пересуватися та повернуло відчуття гідності без щосекундної загрози життю, а керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив, що всі вивезені люди вже перебувають у цілковитій безпеці. Попри закінчення дії домовленостей, Україна разом із залученням російської сторони вже готує нові гуманітарні місії, оскільки обидві сторони суворо дотримувалися взятих на себе зобов'язань.

Водночас у Херсонській ОВА попередили про загрозу різкого загострення на фронті. Заступник голови адміністрації Олександр Толоконніков наголосив, що росіяни за час затишшя встигли накопичити на півдні велику кількість зброї й техніки, тож після завершення домовленостей очікується потужна хвиля нових ударів по регіону, через що влада закликає цивільних не зволікати з виїздом.