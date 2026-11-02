Мужчина, эвакуированный из Олешек. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Украинские защитники полностью выполнили условия прекращения огня во время гуманитарной миссии в Олешках. На подконтрольную территорию удалось вывезти мирных жителей и доставить помощь. В то же время россияне под прикрытием перемирия все это время укрепляли оборону, меняли подразделения и стягивали оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Успешный выезд гражданских лиц и доставка помощи в Олешках

На временно оккупированной территории Херсонской области завершился этап гуманитарной миссии в городе Олешки. Граждане, выразившие желание покинуть захваченный населенный пункт, успешно вернулись на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Помимо эвакуации местных жителей и жительниц, в рамках операции удалось безопасно доставить по назначению все запланированные гуманитарные грузы.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально сообщили, что подразделения Сил обороны полностью обеспечили соблюдение режима тишины. Украинские военные действовали исключительно в рамках ранее достигнутых договоренностей, гарантируя безопасную обстановку на время проведения гуманитарных мероприятий.

В то же время российские оккупационные войска восприняли гуманитарную паузу как возможность для улучшения своего тактического положения на этом участке фронта. По информации украинского командования, противник активно укреплял свои позиции, пока действовал режим тишины.

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Зафиксировано, что армия РФ провела ротацию личного состава в своих подразделениях и осуществила инженерное укрепление рубежей. Кроме того, россияне расширили сеть средств противодействия дронам вдоль автодорог и существенно нарастили логистические возможности, а также организовали подвоз новых партий боеприпасов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что шестидневный режим тишины вокруг оккупированных Олешек официально подошел к концу. За это время удалось доставить гражданским лицам гуманитарную помощь и организовать безопасный выезд части жителей.

Первая леди США Мелания Трамп отметила, что прекращение огня позволило горожанам свободно передвигаться и вернуло чувство достоинства без постоянной угрозы жизни, а глава Офиса Президента Кирилл Буданов подтвердил, что все вывезенные люди уже находятся в полной безопасности. Несмотря на истечение срока действия договоренностей, Украина при участии российской стороны уже готовит новые гуманитарные миссии, поскольку обе стороны строго соблюдали взятые на себя обязательства.

В то же время в Херсонской ОГА предупредили об угрозе резкого обострения на фронте. Заместитель главы администрации Александр Толоконников подчеркнул, что россияне за время затишья успели накопить на юге большое количество оружия и техники, поэтому после истечения срока действия договоренностей ожидается мощная волна новых ударов по региону, в связи с чем власти призывают граждан не медлить с выездом.