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Главная Новости дня Зеленский рассказал, чего он ждет от Трампа после выборов в США

Зеленский рассказал, чего он ждет от Трампа после выборов в США

Ua ru
3 ноября 2026 19:19
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от Трампа после выборов в США Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после выборов в США Дональд Трамп будет уделять больше внимания завершению российско-украинской войны. По его убеждению, американский лидер имеет значительное влияние на Владимира Путина, однако для достижения мира необходимо усилить давление на Россию, поскольку дипломатии сейчас недостаточно.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос о способности Трампа завершить войну, сообщает портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Reuters 

Зеленский рассказал, чего ожидает от Трампа

По словам президента, российский лидер Владимир Путин не воспринимает дипломатические переговоры как достаточный аргумент для прекращения боевых действий.

Зеленский убежден, что заставить российское руководство изменить позицию можно только благодаря решительным действиям и усилению международного давления.

"Я очень надеюсь, что после выборов президент Трамп сосредоточится на этом — на мире", — подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил, что Украина работает над более активным привлечением европейских государств к переговорному процессу.

Отдельно Зеленский выразил надежду на установление перемирия на Ближнем Востоке. Он рассчитывает, что Соединенные Штаты одновременно будут уделять должное внимание достижению мира в Европе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Мелания Трамп организует встречу представителей Украины и России в Белом доме. Переговоры запланированы на 5 ноября. В тот же день первая леди США выступит с заявлением о перемирии в Олешках.

Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября в США начались промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирают 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Еще до открытия участков более 57 миллионов граждан проголосовали досрочно или по почте.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп мирные переговоры парламентские выборы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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