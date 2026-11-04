Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в день промежуточных выборов в Конгресс вновь напомнил, что в случае победы демократов он может блокировать их инициативы. Также у себя в соцсетях он в очередной раз сказал, что из-за демократов ему может грозить импичмент.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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Что сказал Трамп

В интервью CBS News прямо в день выборов, когда избиратели шли на участки, Трамп заявил, что его право вето может в конечном итоге подтолкнуть демократов к заключению с ним двухпартийных соглашений, если те добьются успехов на промежуточных выборах.

"Исторически сложилось так, что вы накладываете вето на пару месяцев, а затем они приходят и говорят: "Мы должны заключить сделку", — сказал Трамп.

Как пишет CNN, его заявление указывает на конфликт между Белым домом и Капитолийским холмом, если демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате.

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Также Трамп заявил, что может расширить использование исполнительной власти, если демократы попытаются ограничить его действия через Конгресс.

Кроме того, Трамп обратился к своим сторонником с призывом к сбору средств, когда в США начали закрываться первые избирательные участки. Он предупредил, что демократы "открыто призывают" к его импичменту, если заберут контроль над Конгрессом.

"Мой второй срок фактически пройден наполовину. Честно говоря, еще очень много предстоит сделать, чтобы завершить работу по возвращению Америке былой славы. Я обещаю, что буду продолжать бороться каждый день за вас и вашу семью... Наши оппоненты, демократы, более невменяемы, злы и опасны, чем когда-либо прежде", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, в США на промежуточных выборах уже закрылись первые участки после голосования, стартовал подсчет и известны первые результаты. Предварительно, демократы опережают республиканцев.

Также мы писали, что по информации СМИ, администрация Трампа уже несколько месяцев готовится к тому, чтобы управлять страной в обход Конгресса.