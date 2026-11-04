Трамп снова пригрозил блокировать инициативы демократов и заявил об угрозе импичмента
Президент США Дональд Трамп в день промежуточных выборов в Конгресс вновь напомнил, что в случае победы демократов он может блокировать их инициативы. Также у себя в соцсетях он в очередной раз сказал, что из-за демократов ему может грозить импичмент.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.
Что сказал Трамп
В интервью CBS News прямо в день выборов, когда избиратели шли на участки, Трамп заявил, что его право вето может в конечном итоге подтолкнуть демократов к заключению с ним двухпартийных соглашений, если те добьются успехов на промежуточных выборах.
"Исторически сложилось так, что вы накладываете вето на пару месяцев, а затем они приходят и говорят: "Мы должны заключить сделку", — сказал Трамп.
Как пишет CNN, его заявление указывает на конфликт между Белым домом и Капитолийским холмом, если демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате.
Также Трамп заявил, что может расширить использование исполнительной власти, если демократы попытаются ограничить его действия через Конгресс.
Кроме того, Трамп обратился к своим сторонником с призывом к сбору средств, когда в США начали закрываться первые избирательные участки. Он предупредил, что демократы "открыто призывают" к его импичменту, если заберут контроль над Конгрессом.
"Мой второй срок фактически пройден наполовину. Честно говоря, еще очень много предстоит сделать, чтобы завершить работу по возвращению Америке былой славы. Я обещаю, что буду продолжать бороться каждый день за вас и вашу семью... Наши оппоненты, демократы, более невменяемы, злы и опасны, чем когда-либо прежде", — добавил он.
Как сообщали Новини.LIVE, в США на промежуточных выборах уже закрылись первые участки после голосования, стартовал подсчет и известны первые результаты. Предварительно, демократы опережают республиканцев.
Также мы писали, что по информации СМИ, администрация Трампа уже несколько месяцев готовится к тому, чтобы управлять страной в обход Конгресса.