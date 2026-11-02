Дональд Трамп заявил о взаимном шпионаже между США, Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил факт взаимного шпионажа между США, Россией и Китаем. В ходе предвыборного мероприятия политик отметил, что Вашингтон собирает разведданные значительно эффективнее, чем его оппоненты из Москвы и Пекина.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления в Айове, передает Новини.LIVE.

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Трамп публично признал взаимную слежку сверхдержав

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет постоянный сбор разведывательной информации о Российской Федерации и Китае. При этом Пекин и Москва столь же активно следят за Соединенными Штатами.

Тему деятельности иностранных спецслужб президент США Дональд Трамп затронул во время своего очередного выступления перед избирателями. Американский лидер поделился подробностями разговора, в ходе которого ему доложили о фактах слежки за Америкой со стороны российских и китайских структур.

Политик отреагировал на такие предупреждения спокойно, заверив собеседника, что американская сторона действует аналогично, однако, по его словам, демонстрирует более высокую эффективность в этом деле.

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"Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Да и мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия — шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом", — рассказал Дональд Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп готовится к жесткому противостоянию внутри США. Он заявил, что без колебаний наложит вето на невыгодные законы, если демократы получат контроль над Конгрессом.

Заодно американский лидер резко раскритиковал сторонников новых санкций против Кремля, назвав их "дураками". По его словам, свежий санкционный удар сорвал бы освобождение из российской тюрьмы американца Стивена Хаббарда.

Также Трамп открыто угрожает уничтожить иранские ядерные бункеры, в частности под горой Пикакс, заверив, что на уничтожение целей армии США хватит буквально десяти минут.