Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Американський президент Дональд Трамп публічно підтвердив взаємне шпигунство між США, Росією та Китаєм. Під час передвиборчого заходу політик зазначив, що Вашингтон збирає розвіддані значно ефективніше за своїх опонентів з Москви та Пекіна.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу в Айові, передає Новини.LIVE.

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Трамп публічно визнав взаємне стеження наддержав

Президент США Доенальд Трамп заявив, що Вашингтон веде постійний збір розвідувальної інформації щодо Російської Федерації та Китаю. При цьому Пекін та Москва так само активно стежать за Сполученими Штатами.

Тему діяльності іноземних розвідок президент США Дональд Трамп порушив під час свого чергового виступу перед виборцями. Американський лідер поділився деталями розмови, у якій йому доповіли про факти стеження за Америкою з боку російських та китайських структур.

Політик відреагував на такі попередження спокійно, запевнивши співрозмовника, що американська сторона діє аналогічно, проте, за його словами, демонструє вищу ефективність у цій справі.

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"Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: Китай і Росія — шпигують за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це", — розповів Дональд Трамп.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп готується до жорсткого протистояння всередині США. Він заявив, що без вагань ветуватиме невигідні закони, якщо демократи заберуть контроль над Конгресом.

Заодно американський лідер різко вилаяв прихильників нових санкцій проти Кремля, назвавши їх "дурнями". За його словами, свіжий санкційний удар зірвав би звільнення з російської тюрми американця Стівена Хаббарда.

Також Трамп відкрито погрожує знищити іранські ядерні бункери, зокрема під горою Пікакс, запевнивши, що на знищення цілей армії США вистачить буквально десяти хвилин.