Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість нових ударів по Ірану. За його словами, американським військовим залишилося розібратися з одним або двома об'єктами, а завдати удару по них можна за десять хвилин. Серед можливих цілей він згадав гору Пікакс, під якою, як припускають ЗМІ, розташований ядерний об'єкт.

Про це Дональд Трамп заявив, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про можливі удари по Ірану

Американський президент зазначив, що США не поспішають із переговорами. Водночас він перелічив військові спроможності Ірану, які, за його словами, американські сили вже знищили. Серед них — флот, авіація, протиповітряна оборона, військова техніка та виробничі потужності.

Також Трамп заявив про знищення іранської ядерної програми та потенціалу. Однак, за його словами, залишилися ще об'єкти, з якими США можуть розібратися.

"Нам ще потрібно розібратися, я сказав би, з одним або двома об'єктами, але ми можемо зробити це за 10 хвилин. Можливо, ви могли б глянути на гору Пікакс, з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити це дуже швидко", — сказав президент США.

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Який об'єкт Ірану міг мати на увазі Трамп

ЗМІ припускають, що згадана американським президентом гора Пікакс — це Коланг-Газ Ла. Під нею, як вважається, розташований ядерний об'єкт Ірану. Водночас Трамп не уточнив, чи йдеться саме про цей об'єкт і чи ухвалене рішення щодо нового удару.

Президент США вкотре наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, Тегеран погоджується на укладення угоди, але згодом відмовляється від домовленостей.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна на одному саміті. Він заявив, що очікує на організацію такої зустрічі найближчим часом і вважає, що у врегулюванні війни Росії проти України є прогрес.

Також Новини.LIVE писали, що 31 жовтня Трамп заявляв про наближення угоди щодо завершення війни в Україні. За його словами, сторони мають хороші шанси домовитися, попри значну напруженість між українським і російським лідерами.