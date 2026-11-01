Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность новых ударов по Ирану. По его словам, американским военным осталось разобраться с одним или двумя объектами, а нанести удар по ним можно за десять минут. Среди возможных целей он упомянул гору Пикакс, под которой, как предполагают СМИ, расположен ядерный объект.

Об этом Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о возможных ударах по Ирану

Американский президент отметил, что США не спешат с переговорами. В то же время он перечислил военные возможности Ирана, которые, по его словам, американские войска уже уничтожили. Среди них — флот, авиация, противовоздушная оборона, военная техника и производственные мощности.

Также Трамп заявил об уничтожении иранской ядерной программы и потенциала. Однако, по его словам, остались еще объекты, с которыми США могут разобраться.

"Нам ещё нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы взглянуть на гору Пикакс, с этим нужно разобраться. Мы можем сделать это очень быстро", — сказал президент США.

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Какой объект Ирана мог иметь в виду Трамп

СМИ предполагают, что упомянутая американским президентом гора Пикакс — это Коланг-Газ Ла. Под ней, как считается, расположен ядерный объект Ирана. В то же время Трамп не уточнил, речь идет именно об этом объекте и принято ли решение о новом ударе.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран соглашается на заключение соглашения, но впоследствии отказывается от договоренностей.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина на одном саммите. Он заявил, что ожидает организации такой встречи в ближайшее время и считает, что в урегулировании войны России против Украины наблюдается прогресс.

Также Новини.LIVE писали, что 31 октября Трамп заявлял о приближении соглашения о завершении войны в Украине. По его словам, у сторон есть хорошие шансы договориться, несмотря на значительную напряженность между украинским и российским лидерами.