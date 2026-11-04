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Головна Новини дня Трамп знову пригрозив блокувати ініціативи демократів і заявив про загрозу імпічменту

Трамп знову пригрозив блокувати ініціативи демократів і заявив про загрозу імпічменту

Ua ru
4 листопада 2026 03:43
Трамп заявив, що правом вето може змусити демократів піти на угоду Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у день проміжних виборів до Конгресу знову нагадав, що у разі перемоги демократів він може блокувати їхні ініціативи. Також у своїх соцмережах він вкотре заявив, що через демократів йому може загрожувати імпічмент.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Що сказав Трамп

В інтерв’ю CBS News безпосередньо в день виборів, коли виборці йшли на дільниці, Трамп заявив, що його право вето може в кінцевому підсумку підштовхнути демократів до укладення з ним двопартійних угод, якщо ті досягнуть успіхів на проміжних виборах.

"Історично склалося так, що ви накладаєте вето на кілька місяців, а потім вони приходять і кажуть: "Ми маємо укласти угоду"", — сказав Трамп.

Як пише CNN, його заява вказує на конфлікт між Білим домом і Капітолійським пагорбом, якщо демократи отримають більшість у Палаті представників і Сенаті.

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Також Трамп заявив, що може розширити використання виконавчої влади, якщо демократи спробують обмежити його дії через Конгрес.

Крім того, Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом до збору коштів, коли в США почали закриватися перші виборчі дільниці. Він попередив, що демократи "відкрито закликають" до його імпічменту, якщо отримають контроль над Конгресом.

"Мій другий термін фактично минув наполовину. Чесно кажучи, ще дуже багато потрібно зробити, щоб завершити роботу з повернення Америці колишньої слави. Я обіцяю, що продовжуватиму боротися щодня за вас і вашу родину... Наші опоненти, демократи, більш несамовиті, злі й небезпечні, ніж будь-коли раніше", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, у США на проміжних виборах уже закрилися перші дільниці після голосування, розпочався підрахунок і відомі перші результати. Попередньо, демократи випереджають республіканців.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, адміністрація Трампа вже кілька місяців готується до того, щоб керувати країною в обхід Конгресу.

вибори Дональд Трамп Конгрес Республіканська партія Демократична партія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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