Виборці США в черзі. Фото: Reuters

У вівторок, 3 листопада (за київським часом — у ніч на 4 листопада) у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу США, за підсумками яких буде частково обрано Сенат, а також повністю — Палату представників. Наразі в країні вже закрилися перші дільниці, і відомі попередні результати у кількох штатах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN та інші американські й західні ЗМІ.

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Де вже закрилися дільниці та що відомо про попередні результати

Наразі в США настала година пік, і проміжні вибори йдуть повним ходом. Однак у деяких штатах уже закриваються останні виборчі дільниці. Серед цих штатів:

Джорджія;

Кентуккі;

Південна Кароліна;

Вермонт;

Вірджинія;

Індіана;

Огайо;

Північна Кароліна;

Західна Вірджинія;

Нью-Гемпшир.

Зазначимо, що Сенат США налічує 100 законодавців, однак на проміжних виборах обиратимуть лише третину з них, а саме — 35 осіб. Та партія, яка за підсумками голосування отримає хоча б 51 місце в Сенаті, матиме більшість.

Станом на 2:40 за київським часом, згідно з картою CNN, підрахунок голосів уже розпочався, і поки що представники Демократичної партії США вириваються вперед.

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Їхні кандидати наразі випереджають республіканців у таких штатах, як: Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Вірджинія, Огайо та Нью-Гемпшир. Тим часом республіканці попередньо забирають Кентуккі та Західну Вірджинію (на цю хвилину демократи мають уже 35 місць у Сенаті, а республіканці — 31 місце).

Попередні результати виборів до Сенату. Фото: скріншот

Що стосується Палати представників США, то до неї оберуть усіх 435 законодавців. Для більшості потрібно отримати 218 місць. За попередніми даними, Демократична партія має вже 12 місць, а Республіканська партія — поки що 4.

Попередні результати у Палаті представників. Фото: скріншот

Кілька джерел CNN у Республіканській партії розповіли, що починають турбуватися щодо попередніх результатів. Вони вважають, що на демократів чекає вдалий вечір (за київським часом — уже ніч).

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа з весни готується до того, що може втратити Конгрес. Зокрема, у Білому домі розглядають механізми, як керувати країною в обхід Конгресу.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп припустив, що в разі поразки республіканців на довиборах до Конгресу він блокуватиме ініціативи демократів за допомогою права вето.