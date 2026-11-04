Вибори до Конгресу США: перші дільниці закрилися, вже є попередні результати
У вівторок, 3 листопада (за київським часом — у ніч на 4 листопада) у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу США, за підсумками яких буде частково обрано Сенат, а також повністю — Палату представників. Наразі в країні вже закрилися перші дільниці, і відомі попередні результати у кількох штатах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN та інші американські й західні ЗМІ.
Де вже закрилися дільниці та що відомо про попередні результати
Наразі в США настала година пік, і проміжні вибори йдуть повним ходом. Однак у деяких штатах уже закриваються останні виборчі дільниці. Серед цих штатів:
- Джорджія;
- Кентуккі;
- Південна Кароліна;
- Вермонт;
- Вірджинія;
- Індіана;
- Огайо;
- Північна Кароліна;
- Західна Вірджинія;
- Нью-Гемпшир.
Зазначимо, що Сенат США налічує 100 законодавців, однак на проміжних виборах обиратимуть лише третину з них, а саме — 35 осіб. Та партія, яка за підсумками голосування отримає хоча б 51 місце в Сенаті, матиме більшість.
Станом на 2:40 за київським часом, згідно з картою CNN, підрахунок голосів уже розпочався, і поки що представники Демократичної партії США вириваються вперед.
Їхні кандидати наразі випереджають республіканців у таких штатах, як: Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Вірджинія, Огайо та Нью-Гемпшир. Тим часом республіканці попередньо забирають Кентуккі та Західну Вірджинію (на цю хвилину демократи мають уже 35 місць у Сенаті, а республіканці — 31 місце).
Що стосується Палати представників США, то до неї оберуть усіх 435 законодавців. Для більшості потрібно отримати 218 місць. За попередніми даними, Демократична партія має вже 12 місць, а Республіканська партія — поки що 4.
Кілька джерел CNN у Республіканській партії розповіли, що починають турбуватися щодо попередніх результатів. Вони вважають, що на демократів чекає вдалий вечір (за київським часом — уже ніч).
Як повідомляли Новини.LIVE, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа з весни готується до того, що може втратити Конгрес. Зокрема, у Білому домі розглядають механізми, як керувати країною в обхід Конгресу.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп припустив, що в разі поразки республіканців на довиборах до Конгресу він блокуватиме ініціативи демократів за допомогою права вето.