Избиратели США в очереди. Фото: Reuters

Во вторник 3 ноября (по Киеву в ночь на 4 ноября) в США проходят промежуточные выборы в Конгрес США, по итогам которых будет частично избран Сенат, и полноценно Палата представителей. На данный момент в стране уже закрылись первые участки и известные предварительные результаты в нескольких штатах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и другие американские и западные СМИ.

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Где уже закрылись участки и что известно о предварительных результатах

На данный момент в США наступил час пик и промежуточные выборы идут полным ходом. Однако в части штатах уже закрываются последние избирательные участки. Среди этих штатов:

Джорджия;

Кентукки;

Южная Каролина;

Вермонт;

Вирджиния;

Индиана;

Огайо;

Северная Каролина;

Западная Вирджиния;

Нью-Гэмпшир.

Отметим, что Сенат США насчитывает 100 законодателей, однако на промежуточных выборах выбирать будут лишь треть их них, а именно — 35 человек. Та партия, чья по итогам голосования получит хотя бы 51 место в Сенате — будет в большинстве.

По состоянию на 2:40 по Киеву, согласно карте CNN, подсчет голосов уже начался и пока что представители Демократической партии США вырываются вперед.

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Их кандидаты на данный момент опережают республиканцев в таких штатах, как: Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Вирджиния, Огайо и Нью-Гэмпшир. Тем временем республиканцы предварительно забирают Кентукки и Западную Вирджинию (в эту минуту демократы имеют уже 35 мест в Сенате, а республиканцы 31 место).

Предварительные результаты в Сенат. Фото: скриншот

Что касается Палаты представителей США, то в нее изберут всех 435 законодателей. Для большинства нужно получить 218 мест. По предварительным данным, что Демократическая партия имеет уже 12 мест, а Республиканская партия пока что 4.

Предварительные результаты в Палату представителей. Фото: скриншот

Несколько источников CNN в Республиканской партии рассказали, что начинают беспокоиться п поводу предварительных результатов. Они полагают, что демократов ждет удачный вечер (по киевскому времени уже ночь).

Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, администрация Трампа с весны готовится к тому, что может потерять Конгресс. В частности, в Белом доме рассматривают механизмы, как управлять страной в обход Конгресса.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп допустил, что в случае проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс, он будет блокировать инициативы демократов с помощью права вето.