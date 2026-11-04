Выборы в Конгрес США: первые участки закрылись и уже есть предварительные итоги
Во вторник 3 ноября (по Киеву в ночь на 4 ноября) в США проходят промежуточные выборы в Конгрес США, по итогам которых будет частично избран Сенат, и полноценно Палата представителей. На данный момент в стране уже закрылись первые участки и известные предварительные результаты в нескольких штатах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и другие американские и западные СМИ.
Где уже закрылись участки и что известно о предварительных результатах
На данный момент в США наступил час пик и промежуточные выборы идут полным ходом. Однако в части штатах уже закрываются последние избирательные участки. Среди этих штатов:
- Джорджия;
- Кентукки;
- Южная Каролина;
- Вермонт;
- Вирджиния;
- Индиана;
- Огайо;
- Северная Каролина;
- Западная Вирджиния;
- Нью-Гэмпшир.
Отметим, что Сенат США насчитывает 100 законодателей, однако на промежуточных выборах выбирать будут лишь треть их них, а именно — 35 человек. Та партия, чья по итогам голосования получит хотя бы 51 место в Сенате — будет в большинстве.
По состоянию на 2:40 по Киеву, согласно карте CNN, подсчет голосов уже начался и пока что представители Демократической партии США вырываются вперед.
Их кандидаты на данный момент опережают республиканцев в таких штатах, как: Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Вирджиния, Огайо и Нью-Гэмпшир. Тем временем республиканцы предварительно забирают Кентукки и Западную Вирджинию (в эту минуту демократы имеют уже 35 мест в Сенате, а республиканцы 31 место).
Что касается Палаты представителей США, то в нее изберут всех 435 законодателей. Для большинства нужно получить 218 мест. По предварительным данным, что Демократическая партия имеет уже 12 мест, а Республиканская партия пока что 4.
Несколько источников CNN в Республиканской партии рассказали, что начинают беспокоиться п поводу предварительных результатов. Они полагают, что демократов ждет удачный вечер (по киевскому времени уже ночь).
Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, администрация Трампа с весны готовится к тому, что может потерять Конгресс. В частности, в Белом доме рассматривают механизмы, как управлять страной в обход Конгресса.
Также мы писали, что президент США Дональд Трамп допустил, что в случае проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс, он будет блокировать инициативы демократов с помощью права вето.