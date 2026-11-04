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Главная Новости дня Выборы в Конгрес США: первые участки закрылись и уже есть предварительные итоги

Выборы в Конгрес США: первые участки закрылись и уже есть предварительные итоги

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4 ноября 2026 02:57
Выборы в Конгресс США 3 ноября - начался подсчет голосов, демократы опережают Reuters
Избиратели США в очереди. Фото: Reuters

Во вторник 3 ноября (по Киеву в ночь на 4 ноября) в США проходят промежуточные выборы в Конгрес США, по итогам которых будет частично избран Сенат, и полноценно Палата представителей. На данный момент в стране уже закрылись первые участки и известные предварительные результаты в нескольких штатах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и другие американские и западные СМИ.

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Где уже закрылись участки и что известно о предварительных результатах

На данный момент в США наступил час пик и промежуточные выборы идут полным ходом. Однако в части штатах уже закрываются последние избирательные участки. Среди этих штатов:

  • Джорджия;
  • Кентукки;
  • Южная Каролина;
  • Вермонт;
  • Вирджиния;
  • Индиана;
  • Огайо;
  • Северная Каролина;
  • Западная Вирджиния;
  • Нью-Гэмпшир.

Отметим, что Сенат США насчитывает 100 законодателей, однако на промежуточных выборах выбирать будут лишь треть их них, а именно — 35 человек. Та партия, чья по итогам голосования получит хотя бы 51 место в Сенате — будет в большинстве.

По состоянию на 2:40 по Киеву, согласно карте CNN, подсчет голосов уже начался и пока что представители Демократической партии США вырываются вперед.

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Их кандидаты на данный момент опережают республиканцев в таких штатах, как: Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Вирджиния, Огайо и Нью-Гэмпшир. Тем временем республиканцы предварительно забирают Кентукки и Западную Вирджинию (в эту минуту демократы имеют уже 35 мест в Сенате, а республиканцы 31 место).

Выборы в Сенат США - что известно
Предварительные результаты в Сенат. Фото: скриншот

Что касается Палаты представителей США, то в нее изберут всех 435 законодателей. Для большинства нужно получить 218 мест. По предварительным данным, что Демократическая партия имеет уже 12 мест, а Республиканская партия пока что 4.

Выборы в Палату представителей США - что известно
Предварительные результаты в Палату представителей. Фото: скриншот

Несколько источников CNN в Республиканской партии рассказали, что начинают беспокоиться п поводу предварительных результатов. Они полагают, что демократов ждет удачный вечер (по киевскому времени уже ночь).

Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, администрация Трампа с весны готовится к тому, что может потерять Конгресс. В частности, в Белом доме рассматривают механизмы, как управлять страной в обход Конгресса.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп допустил, что в случае проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс, он будет блокировать инициативы демократов с помощью права вето.

США выборы Конгресс Республиканская партия Демократическая партия Выборы в США 2026
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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