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Головна Новини дня У Трампа пригрозили провести розслідування після виборів

У Трампа пригрозили провести розслідування після виборів

Ua ru
4 листопада 2026 04:18
Вибори до Конгресу США — влада дозволила перевірку голосів Reuters
Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін. Фото: Reuters

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін припустив, що після завершення проміжних виборів до Конгресу в країні може розпочатися розслідування щодо голосування. Зокрема, буде порушено питання щодо можливої участі нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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У США можуть провести перевірки після виборів

Видання, посилаючись на Марквейна Малліна, пояснило, що Міністерство внутрішньої безпеки докладає зусиль, щоб не допустити до голосування осіб, які, ймовірно, не є громадянами США.

"Ми збиратимемо протоколи голосування. Ми перевірятимемо їх, щоб переконатися, що жоден із нелегальних мігрантів не проголосував", — цитує CNN міністра.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 листопада у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу. Наразі частина виборчих дільниць уже закрилася, розпочався підрахунок голосів і відомі перші результати. Попередньо, демократи вириваються вперед і теоретично можуть отримати більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

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Тим часом президент США Дональд Трамп натякнув, що своїм правом вето може блокувати ініціативи демократів, щоб змусити їх піти на угоду в разі поразки республіканців. Також він звернувся до виборців, заявивши, що демократи відкрито говорять про можливість його імпічменту.

вибори Конгрес Сенат Палата представників США Вибори в США 2026
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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