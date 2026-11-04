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Главная Новости дня Промежуточные выборы в США: демократы вырываются вперед и могут забрать Конгрес

Промежуточные выборы в США: демократы вырываются вперед и могут забрать Конгрес

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4 ноября 2026 05:28
Выборы в Конгресс США - демократы могут забрать Сенат и Палату представителей Reuters
Избиратели США в очереди. Фото: Reuters

В США 3 ноября (в ночь на 4 по Киеву) продолжаются промежуточные выборы в Конгрес, и предварительный подсчет голосов после закрытия части участков уже известен. На данный момент Демократическая партия опережает Республиканскую, а прогнозы показывают, что демократы могут забрать под свой контроль как Сенат, так и Палату представителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post, The New York Times и другие западные СМИ.

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Первые предварительные результаты выборов в Конгрес США

По состоянию на 05:28, в Сенате демократы уже имеют 45 мест, в то время как республиканцы получают — 36. Отметим, что всего в Сенате США 100 мест и для большинства необходимо, забрать 51 место (или 50, если в зависимости от того, от какой партии действующий вице-президент США — сейчас это Джей Ди Вэнс от Республиканской партии).

Тем временем в Палате представителей демократы имеют 114 мест, а республиканцы — 65. Всего в Палату избирают 435 членов, а для большинства необходимо получить 218 мест.

Демократы могут победить на выборах в США
Предварительные итоги голосования. Фото: скриншот

По прогнозу The New York Times, демократы, вероятно, возьмут вод свой контроль Сенат (шанс более 95%). И есть высокая вероятность, что Палата представителей тоже достанется демократам (шанс более 95%).

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Прогноз NYT по шансам демократов. Фото: скриншот

Также прогноз выдала американская аналитическая служба Decision Desk HQ. Они пишут, что с вероятностью 84% демократы получат контроль над Палатой представителей США, в то время как шансы республиканцев сохранить контроль в нижней палате Конгресса оценивается всего лишь в 16%.

Как сообщили Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп несколько часов назад вновь напомнил, что в случае победы демократов он может начать применять право вето против их инициатив. Он пояснил, что таким образом представители Демократической партии могут пойти на сделку.

Также мы писали, что министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин намекнул на проведение проверок после выборов. Он пояснил, что расследование будет касаться того, чтобы в итогах не было голосов нелегальных мигрантов.

США выборы Конгресс Республиканская партия Демократическая партия Выборы в США 2026
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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