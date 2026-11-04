Виборці США в черзі. Фото: Reuters

У США 3 листопада (в ніч на 4 за київським часом) тривають проміжні вибори до Конгресу, і попередні результати підрахунку голосів після закриття частини дільниць уже відомі. Наразі Демократична партія випереджає Республіканську, а прогнози показують, що демократи можуть взяти під свій контроль як Сенат, так і Палату представників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post, The New York Times та інші західні ЗМІ.

Реклама

Перші попередні результати виборів до Конгресу США

Станом на 05:28 у Сенаті демократи вже мають 45 місць, тоді як республіканці — 36. Зазначимо, що загалом у Сенаті США 100 місць, і для більшості необхідно здобути 51 місце (або 50, залежно від того, до якої партії належить чинний віцепрезидент США — наразі це Джей Ді Венс із Республіканської партії).

Тим часом у Палаті представників демократи мають 114 місць, а республіканці — 65. Загалом до Палати обирають 435 членів, а для більшості необхідно отримати 218 місць.

Попередні підсумки голосування. Фото: скріншот

За прогнозом The New York Times, демократи, ймовірно, візьмуть під свій контроль Сенат (ймовірність понад 95%). І є висока ймовірність, що Палата представників теж дістанеться демократам (ймовірність понад 95%).

Читайте також:

Прогноз NYT щодо шансів демократів. Фото: скріншот

Також прогноз оприлюднила американська аналітична служба Decision Desk HQ. Вони пишуть, що з імовірністю 84% демократи отримають контроль над Палатою представників США, тоді як шанси республіканців зберегти контроль у нижній палаті Конгресу оцінюються лише в 16%.

Як повідомили Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп кілька годин тому знову нагадав, що в разі перемоги демократів він може почати застосовувати право вето проти їхніх ініціатив. Він пояснив, що таким чином представники Демократичної партії можуть піти на угоду.

Також ми писали, що міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін натякнув на проведення перевірок після виборів. Він пояснив, що розслідування стосуватиметься того, щоб у підсумках не було голосів нелегальних мігрантів.