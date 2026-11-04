Святкування перемоги представників Демократичної партії. Фото: Reuters

Прихильники Демократичної партії США зібралися на святкові заходи після проміжних виборів до Конгресу, які відбулися у вівторок, 3 листопада. Демократи здобули контроль над Сенатом і Палатою представників. Це змінить баланс сил у федеральному парламенті на наступні два роки, хоча підрахунок голосів у частині округів ще триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на соціальні мережі. Результати голосування оприлюднює Associated Press.

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Результати проміжних виборів у США

За даними Associated Press, наразі демократи мають 54 місця в Сенаті та 228 — у Палаті представників. Республіканці отримали 44 місця в Сенаті та 139 — у Палаті представників.

Підрахунок голосів ще триває, тому кількість мандатів може змінитися.

Результати голосування у США станом на 12:18. Скриншот: apnews

Як американці святкують перемогу демократів

У соціальних мережах поширюють відео з реакцією прихильників Демократичної партії на результати голосування. На кадрах люди аплодують, радісно вигукують і танцюють. Святкові заходи відбуваються на тлі перемог кандидатів від демократів у різних штатах.

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Прихильники Демократичної партії святкують результати голосування. Фото: Reuters

Американці під час проміжних виборів у США. Фото: Reuters

Прихильники демократів не стримують емоцій після оголошення результатів виборів. Фото: Reuters 1 / 4







Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Демократична партія США гарантувала собі більшість у Сенаті після проміжних виборів. Для цього їй потрібно було отримати понад 51 мандат. Важливу роль відіграли перемоги в традиційно республіканських Техасі та Канзасі. У Техасі демократи не вигравали вибори до Сенату з 1988 року, а в Канзасі — з 1932-го.

Також Новини.LIVE писали про реакцію президента США Дональда Трампа на результати кампанії. Він визнав, що демократи добре попрацювали та наполегливо боролися. Водночас Трамп нагадав, що його протистояння з демократами триває вже близько 12 років, і заявив, що протягом цього часу зазвичай виходив переможцем.