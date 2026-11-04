Кандидат у Сенат США від Демократичної партії та представник штату Техас Джеймс Таларіко вітає свою партнерку Бріанну Менард. Фото: REUTERS/Mike Segar

Демократична партія гарантувала собі контроль над Сенатом США після проміжних виборів. Отримавши понад 51 мандат, партія позбавила республіканців більшості. Вирішальними стали несподівані, але історичні перемоги демократів у традиційно консервативних Техасі та Канзасі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DW.

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За підсумками проміжних виборів у Сполучених Штатах Республіканська партія втрачає контроль над Сенатом. За прогнозом агенції AP, політичний баланс у верхній палаті остаточно змінився на користь Демократичної партії. Отримавши щонайменше 51 мандат, демократи формують нову більшість у 100-місному Сенаті.

Досягти такого результату партії вдалося завдяки гучним перемогам у штатах, які традиційно вважалися вотчиною республіканців.

Найбільшою сенсацією став результат голосування в Техасі. Кандидат від демократів Джеймс Таларіко зміг обійти республіканця Кена Пакстона, який наразі обіймає посаду генерального прокурора штату. Ця перемога стала по-справжньому історичною для демократів, адже востаннє їхній представник вигравав вибори на рівні всього Техасу ще в далекому 1994 році, а сенаторське крісло партія не здобувала тут із 1988-го.

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Під час кампанії Пакстон, користуючись публічною підтримкою Дональда Трампа, намагався переконати електорат, що прогресивні погляди суперника не збігаються з консервативними настроями техасців. Однак Таларіко активно критикував вартість життя та наголошував на звинуваченнях у корупції на адресу прокурора, що зрештою принесло йому перемогу.

Не менш важливим став прорив у Канзасі. Відомий автор книг та пастор Об'єднаної методистської церкви Адам Гамільтон обійшов чинного республіканця Роджера Маршалла, який намагався переобратися після перемоги у 2020 році.

Гамільтон, який 35 років розбудовував власну Церкву Воскресіння і став відомим серед протестантів усієї країни, обіцяв виборцям боротися з політичним розколом. Його перемога перервала 90-річну традицію — демократи не представляли Канзас у Сенаті з 1932 року.

Окрім сенсацій у Техасі та Канзасі, Демократична партія змогла закріпити успіх і в інших регіонах. В Орегоні впевнено переміг Джефф Мерклі, залишивши позаду Девіда Брока Сміта. Мерклі працює в Сенаті з 2008 року і відомий жорсткою опозицією до Дональда Трампа. Торік він виступав 22 години поспіль на знак протесту під час урядового шатдауну. Його переобрання було очікуваним, адже республіканці не вигравали тут вибори до Сенату з 2002 року.

Ще одну важливу перемогу для демократів приніс Шеррод Браун в Огайо. Він здолав чинного сенатора Джона Гастеда, якого раніше призначили на заміну Джей Ді Венсу, коли той перейшов на посаду віцепрезидента. Для Брауна це повернення до Сенату після втрати крісла у 2024 році.

Водночас Республіканська партія зберегла свої позиції в Алабамі. Там перемогу над демократом Евереттом Вессом здобув конгресмен Баррі Мур, який мав підтримку Дональда Трампа на праймеріз. Мур замінить у Сенаті іншого республіканця — Томмі Тубервіля, який вирішив боротися за пост губернатора Алабами.

Новини.LIVE інформували, що в день проміжних виборів до Конгресу Дональд Трамп виступив із низкою суперечливих заяв щодо майбутньої взаємодії з опонентами. Президент США спершу публічно попередив, що в разі тріумфу Демократичної партії блокуватиме всі їхні ініціативи за допомогою вето, а також поскаржився у соцмережах на загрозу нової спроби імпічменту.

Разом із тим Трамп несподівано пом'якшив риторику та пообіцяв визнати підсумки голосування, де його соратники-республіканці втрачають позиції. Він наголосив, що не проти сісти за стіл переговорів із демократами, аби знайти компроміси щодо ключових рішень.

Водночас у Білому домі міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що одразу після підбиття підсумків голосування уряд може ініціювати масштабне розслідування можливих фальсифікацій. Головним предметом перевірок стане ймовірна участь нелегальних мігрантів у виборчому процесі.