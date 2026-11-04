Кандидат в Сенат США от Демократической партии и представитель штата Техас Джеймс Таларико приветствует свою напарницу Брианну Менард. Фото: REUTERS/Mike Segar

Демократическая партия обеспечила себе контроль над Сенатом США после промежуточных выборов. Получив более 51 мандата, партия лишила республиканцев большинства. Решающими стали неожиданные, но исторические победы демократов в традиционно консервативных Техасе и Канзасе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DW.

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Новый баланс сил в Конгрессе США

По итогам промежуточных выборов в Соединенных Штатах Республиканская партия теряет контроль над Сенатом. По прогнозу агентства AP, политический баланс в верхней палате окончательно изменился в пользу Демократической партии. Получив не менее 51 мандата, демократы формируют новое большинство в 100-местном Сенате.

Добиться такого результата партии удалось благодаря громким победам в штатах, которые традиционно считались вотчиной республиканцев.

Наибольшей сенсацией стал результат голосования в Техасе. Кандидат от демократов Джеймс Таларико смог обойти республиканца Кена Пакстона, который в настоящее время занимает пост генерального прокурора штата. Эта победа стала по-настоящему исторической для демократов, ведь в последний раз их представитель выигрывал выборы на уровне всего Техаса еще в далеком 1994 году, а сенаторское кресло партия не завоевывала здесь с 1988-го.

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В ходе кампании Пакстон, пользуясь публичной поддержкой Дональда Трампа, пытался убедить электорат, что прогрессивные взгляды соперника не совпадают с консервативными настроениями техасцев. Однако Таларико активно критиковал высокую стоимость жизни и акцентировал внимание на обвинениях в коррупции в адрес прокурора, что в конечном итоге принесло ему победу.

Не менее важным стал прорыв в Канзасе. Известный автор книг и пастор Объединенной методистской церкви Адам Гамильтон обошел действующего республиканца Роджера Маршалла, который пытался переизбраться после победы в 2020 году.

Хэмилтон, который 35 лет развивал свою Церковь Воскресения и стал известен среди протестантов всей страны, обещал избирателям бороться с политическим расколом. Его победа прервала 90-летнюю традицию — демократы не представляли Канзас в Сенате с 1932 года.

Помимо сенсаций в Техасе и Канзасе, Демократическая партия смогла закрепить успех и в других регионах. В Орегоне уверенно победил Джефф Меркли, оставив позади Дэвида Брока Смита. Меркли работает в Сенате с 2008 года и известен жесткой оппозицией Дональду Трампу. В прошлом году он выступал 22 часа подряд в знак протеста во время правительственного шатдауна. Его переизбрание было ожидаемым, ведь республиканцы не выигрывали здесь выборы в Сенат с 2002 года.

Еще одну важную победу для демократов принес Шеррод Браун в Огайо. Он победил действующего сенатора Джона Гастеда, которого ранее назначили на замену Джей Ди Венсу, когда тот перешел на должность вице-президента. Для Брауна это возвращение в Сенат после потери места в 2024 году.

В то же время Республиканская партия сохранила свои позиции в Алабаме. Там победу над демократом Эвереттом Вессом одержал конгрессмен Барри Мур, который пользовался поддержкой Дональда Трампа на праймериз. Мур заменит в Сенате другого республиканца — Томми Тубервилла, который решил бороться за пост губернатора Алабамы.

Новини.LIVE сообщали, что в день промежуточных выборов в Конгресс Дональд Трамп выступил с рядом спорных заявлений относительно будущего взаимодействия с оппонентами. Президент США сначала публично предупредил, что в случае победы Демократической партии будет блокировать все их инициативы с помощью вето, а также пожаловался в соцсетях на угрозу новой попытки импичмента.

Вместе с тем Трамп неожиданно смягчил риторику и пообещал признать итоги голосования, в котором его соратники-республиканцы теряют позиции. Он подчеркнул, что не против сесть за стол переговоров с демократами, чтобы найти компромиссы по ключевым решениям.

В то же время в Белом доме министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что сразу после подведения итогов голосования правительство может инициировать масштабное расследование возможных фальсификаций. Главным предметом проверок станет вероятное участие нелегальных мигрантов в избирательном процессе.