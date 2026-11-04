Президент США Дональд Трамп. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий визнати результати проміжних виборів до Конгресу, на яких, судячи з усього, республіканці зазнають поразки. Також він готовий співпрацювати з демократами і вважає, що сторони зможуть щось придумати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для The New York Times.

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Що сказав Трамп про попередню перемогу демократів на виборах у США

"Я абсолютно готовий прийняти ці результати. Ми будемо співпрацювати з демократами, і, знаєте, з нетерпінням чекатимемо на співпрацю з ними. Ймовірно, ми щось придумаємо", — сказав глава Білого дому.

Крім того, він пояснив поразку республіканців тим, що його самого не було у виборчому бюлетені. За його словами, він не шкодує про те, що підтримав таких кандидатів, як сенаторка-республіканка Дарлін Грем та генеральний прокурор штату Техас-республіканець Кен Пакістон.

"Я зараз дивлюся на ці результати, поки говорю. Бачу, що Дарлін програла. Ого, це приголомшливо. Як думаєш, як би виступив Ліндсі, якби він брав участь у виборах?", — сказав Трамп, додавши, що, на його думку, покійний сенатор Ліндсі Грем здобув би перемогу, якби був живий.

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Коментарі президента пролунали на тлі того, що демократи близькі до того, щоб отримати контроль над Палатою представників і Сенатом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у США ще тривають вибори, але вже розпочався підрахунок голосів. Наразі попередні підрахунки та прогнози свідчать про те, що демократи можуть взяти під свій контроль як Сенат, так і Палату представників.

Також ми писали, що за словами Трампа, якби його ім’я було у виборчому бюлетені, то республіканці мали б величезну перевагу. При цьому представник Білого дому сказав виданню Bloomberg, що ті американці, хто проголосував за демократів, будуть шкодувати про свій вибір.