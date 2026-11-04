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Головна Новини дня Трамп визнає результати виборів у США і готовий співпрацювати з демократами

Трамп визнає результати виборів у США і готовий співпрацювати з демократами

Ua ru
4 листопада 2026 06:22
Трамп заявив, що готовий визнати результати виборів і співпрацювати з демократами Reuters
Президент США Дональд Трамп. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий визнати результати проміжних виборів до Конгресу, на яких, судячи з усього, республіканці зазнають поразки. Також він готовий співпрацювати з демократами і вважає, що сторони зможуть щось придумати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для The New York Times.

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Що сказав Трамп про попередню перемогу демократів на виборах у США

"Я абсолютно готовий прийняти ці результати. Ми будемо співпрацювати з демократами, і, знаєте, з нетерпінням чекатимемо на співпрацю з ними. Ймовірно, ми щось придумаємо", — сказав глава Білого дому.

Крім того, він пояснив поразку республіканців тим, що його самого не було у виборчому бюлетені. За його словами, він не шкодує про те, що підтримав таких кандидатів, як сенаторка-республіканка Дарлін Грем та генеральний прокурор штату Техас-республіканець Кен Пакістон.

"Я зараз дивлюся на ці результати, поки говорю. Бачу, що Дарлін програла. Ого, це приголомшливо. Як думаєш, як би виступив Ліндсі, якби він брав участь у виборах?", — сказав Трамп, додавши, що, на його думку, покійний сенатор Ліндсі Грем здобув би перемогу, якби був живий.

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Коментарі президента пролунали на тлі того, що демократи близькі до того, щоб отримати контроль над Палатою представників і Сенатом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у США ще тривають вибори, але вже розпочався підрахунок голосів. Наразі попередні підрахунки та прогнози свідчать про те, що демократи можуть взяти під свій контроль як Сенат, так і Палату представників.

Також ми писали, що за словами Трампа, якби його ім’я було у виборчому бюлетені, то республіканці мали б величезну перевагу. При цьому представник Білого дому сказав виданню Bloomberg, що ті американці, хто проголосував за демократів, будуть шкодувати про свій вибір.

Дональд Трамп Конгрес Демократична партія Сенат Палата представників США Вибори в США 2026
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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