Президент США Дональд Трамп. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в Конгрес, на которых республиканцы судя по всему, проиграют. Также он готов сотрудничать с демократами и предполагает, что стороны смогут что-то придумать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для The New York Times.

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Что сказал Трамп о предварительной победе демократов на выборах в США

"Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-то придумаем", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, он объяснил поражение республиканцев тем, что его самого не было в избирательном бюллетене. По его словам, он не жалеет о том, что поддержал таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм и генеральный прокурор-республиканец штата Техас Кен Пакстон.

"Я сейчас смотрю на эти результаты, пока говорю. Вижу, что Дарлин проиграла. Ух ты, это потрясающе. Как думаешь, как бы выступил Линдси, если бы он участвовал на выборах?", — сказал Трамп, добавив, что его мнению, покойный сенатор сенатор Линдси Грэм одержал бы победу, если бы был жив.

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Комментарии президента прозвучали на фоне того, что демократы близки к тому, чтобы получить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Как сообщали Новини.LIVE, в США еще продолжаются выборы, но и начался подсчет голосов. На данный момент предварительные подсчеты и прогнозы говорят о том, что демократы могут забрать под свой контроль как Сенат, так и Палату представителей.

Также мы писали, что по словам Трампа, если бы его имя было бюллетене, то республиканцы имели бы огромное преимущество. При этом представитель Белого дома сказал изданию Bloomberg, что те американцы, кто проголосовал за демократов, будут сожалеть о своем выборе.