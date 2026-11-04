Празднование победы представителей Демократической партии. Фото: Reuters

Сторонники Демократической партии США собрались на праздничные мероприятия после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись во вторник, 3 ноября. Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. Это изменит баланс сил в федеральном парламенте на следующие два года, хотя подсчёт голосов в некоторых округах ещё продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети. Результаты голосования публикует Associated Press.

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Результаты промежуточных выборов в США

По данным Associated Press, на данный момент у демократов 54 места в Сенате и 228 — в Палате представителей. Республиканцы получили 44 места в Сенате и 139 — в Палате представителей.

Подсчёт голосов ещё продолжается, поэтому количество мандатов может измениться.

Результаты голосования в США по состоянию на 12:18. Скриншот: apnews

Как американцы празднуют победу демократов

В социальных сетях распространяются видео с реакцией сторонников Демократической партии на результаты голосования. На кадрах люди аплодируют, радостно кричат и танцуют. Праздничные мероприятия проходят на фоне побед кандидатов от демократов в разных штатах.

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Сторонники Демократической партии празднуют результаты голосования. Фото: Reuters

Американцы во время промежуточных выборов в США. Фото: Reuters

Сторонники демократов не сдерживают эмоций после объявления результатов выборов. Фото: Reuters 1 / 4







Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Демократическая партия США обеспечила себе большинство в Сенате после промежуточных выборов. Для этого ей нужно было получить более 51 мандата. Важную роль сыграли победы в традиционно республиканских Техасе и Канзасе. В Техасе демократы не выигрывали выборы в Сенат с 1988 года, а в Канзасе — с 1932-го.

Также Новини.LIVE писали о реакции президента США Дональда Трампа на результаты кампании. Он признал, что демократы хорошо поработали и упорно боролись. В то же время Трамп напомнил, что его противостояние с демократами длится уже около 12 лет, и заявил, что на протяжении этого времени обычно выходил победителем.