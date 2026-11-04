Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Он оценил результаты демократов, объяснил, почему не считает поражение республиканцев своей неудачей, а также прокомментировал победу демократки Пегги Фланаган в сенатских выборах в Миннесоте.

Об этом Трамп говорил в эфире Fox News, передает Clash Reports, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп оценил результаты промежуточных выборов в США

Американский президент похвалил Демократическую партию за предвыборную кампанию.

"И я думаю, что демократы хорошо поработали. Я действительно так считаю. Думаю, они хорошо поработали. Они упорно боролись. Знаете, они борются уже давно. Они давно борются со мной. Эта борьба длится целую вечность.

Знаете, если посмотреть, я начал заниматься этим с ними уже 12 лет назад и все это время выходил победителем", — сказал Трамп.

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В то же время президент США не согласился считать результаты голосования своим личным поражением.

"Меня не было в избирательном бюллетене. Когда ты есть в избирательном бюллетене, это другая ситуация, чем когда тебя там нет", — заявил он.

Трамп упомянул выборы в Миннесоте и подсчёт голосов

Во время интервью ведущий сообщил о победе вице-губернатора Миннесоты, демократки Пегги Фланаган, над республиканкой Мишель Тафой. Этот результат увеличил представительство демократов в Сенате США.

В ответ Трамп заявил, что ему трудно поверить в победу Фланаган.

"Потому что в Миннесоте трудно поверить, что кто-то может победить, будучи вице-губернатором, а затем заявлять, что она не знала о миллиардах долларов краж и мошенничества", — сказал Трамп.

Далее американский президент вспомнил историю голосования в штате и заявил, что якобы трижды побеждал там.

"Но люди, которые подсчитывают голоса, гораздо важнее кандидатов. Это во-первых. Именно на это я и жалуюсь, но это не будет иметь значения, потому что окончательный результат — это то, что вы увидели сегодня вечером по телевизору", — заявил президент США.

В конце беседы ведущий спросил Трампа, признает ли он результаты всех выборов.

"Да, я признаю результаты этих выборов. А почему бы и нет?", — сказал он.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократам удалось заручиться поддержкой избирателей на фоне недовольства политикой Дональда Трампа. До голосования республиканцы контролировали обе палаты американского Конгресса.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на большее внимание Дональда Трампа к завершению российско-украинской войны после выборов в США. Он подчеркивал, что американский лидер имеет значительное влияние на Владимира Путина.