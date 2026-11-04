Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Демократы опережают республиканцев на выборах в Сенат США

Демократы опережают республиканцев на выборах в Сенат США

Ua ru
4 ноября 2026 07:24
Дополнительные выборы в США: демократы получили большинство в Сенате Reuters
Избирательный процесс в США. Фото: Reuters

Демократическая партия получила контроль над Сенатом США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Демократам удалось воспользоваться недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом. До начала голосования республиканцы контролировали обе палаты американского парламента.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

Реклама

Демократы получили большинство в Сенате

По состоянию на 6:45 по киевскому времени демократы получили 51 место в новом составе Сената, тогда как республиканцы — 39. Эти показатели охватывают не только сенаторов, избранных в ходе нынешних выборов, но и тех, чьи полномочия продлеваются и которые не участвовали в переизбрании. В то же время результаты ещё 10 гонок в Сенат остаются неопределёнными — победителей в них пока не объявили.

Избирательная борьба продолжается и за места в Палате представителей. По данным AP, уже известно о победе 163 кандидатов от Демократической партии и 103 представителей республиканцев. Однако этого количества недостаточно для формирования большинства: для контроля над нижней палатой Конгресса необходимо получить не менее 218 мест.

Отдельно продолжается подсчёт результатов губернаторских выборов. По состоянию на момент обновления AP зачисляет демократам победу в 22 штатах, а республиканцам — в 11. Таким образом, результаты промежуточных выборов уже изменили расстановку сил в Сенате, однако окончательная картина представительства партий в Конгрессе еще формируется.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу The New York Times, у демократов более 95% шансов получить контроль над Сенатом и Палатой представителей США. Аналитическая служба Decision Desk HQ оценивает вероятность перехода нижней палаты под контроль демократов в 84%, тогда как шансы республиканцев сохранить большинство составляют 16%.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его имя было в избирательных бюллетенях на промежуточных выборах в Конгресс, республиканцы одержали бы победу с большим преимуществом. В то же время представитель Белого дома выразил обеспокоенность настроениями в администрации и объяснил результаты выборов отсутствием Трампа среди кандидатов.

США выборы Республиканская партия Демократическая партия Сенат Палата представителей США
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации