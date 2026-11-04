Избирательный процесс в США. Фото: Reuters

Демократическая партия получила контроль над Сенатом США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Демократам удалось воспользоваться недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом. До начала голосования республиканцы контролировали обе палаты американского парламента.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

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Демократы получили большинство в Сенате

По состоянию на 6:45 по киевскому времени демократы получили 51 место в новом составе Сената, тогда как республиканцы — 39. Эти показатели охватывают не только сенаторов, избранных в ходе нынешних выборов, но и тех, чьи полномочия продлеваются и которые не участвовали в переизбрании. В то же время результаты ещё 10 гонок в Сенат остаются неопределёнными — победителей в них пока не объявили.

Избирательная борьба продолжается и за места в Палате представителей. По данным AP, уже известно о победе 163 кандидатов от Демократической партии и 103 представителей республиканцев. Однако этого количества недостаточно для формирования большинства: для контроля над нижней палатой Конгресса необходимо получить не менее 218 мест.

Отдельно продолжается подсчёт результатов губернаторских выборов. По состоянию на момент обновления AP зачисляет демократам победу в 22 штатах, а республиканцам — в 11. Таким образом, результаты промежуточных выборов уже изменили расстановку сил в Сенате, однако окончательная картина представительства партий в Конгрессе еще формируется.

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Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу The New York Times, у демократов более 95% шансов получить контроль над Сенатом и Палатой представителей США. Аналитическая служба Decision Desk HQ оценивает вероятность перехода нижней палаты под контроль демократов в 84%, тогда как шансы республиканцев сохранить большинство составляют 16%.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его имя было в избирательных бюллетенях на промежуточных выборах в Конгресс, республиканцы одержали бы победу с большим преимуществом. В то же время представитель Белого дома выразил обеспокоенность настроениями в администрации и объяснил результаты выборов отсутствием Трампа среди кандидатов.