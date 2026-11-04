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Головна Новини дня Демократи випереджають республіканців на виборах до Сенату США

Демократи випереджають республіканців на виборах до Сенату США

Ua ru
4 листопада 2026 07:24
Проміжні вибори у США: демократи здобули більшість у Сенаті Reuters
Виборчий процес в США. Фото: Reuters

Демократична партія здобула контроль над Сенатом США за результатами проміжних виборів до Конгресу. Демократам вдалося скористатися невдоволенням виборців президентом Дональдом Трампом. До початку голосування республіканці контролювали обидві палати американського парламенту.

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

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Демократи отримали більшість у Сенаті

Станом на 6:45 за київським часом демократи отримали 51 місце в новому складі Сенату, тоді як республіканці — 39. Ці показники охоплюють не лише сенаторів, обраних під час нинішніх перегонів, а й тих, чиї повноваження продовжуються і які не брали участі в переобранні. Водночас результати ще 10 перегонів до Сенату залишаються невизначеними — переможців у них поки не оголосили.

Виборча боротьба триває і за місця в Палаті представників. За даними AP, уже відомо про перемогу 163 кандидатів від Демократичної партії та 103 представників республіканців. Однак цієї кількості недостатньо для формування більшості: для контролю над нижньою палатою Конгресу необхідно отримати щонайменше 218 місць.

Окремо триває підрахунок результатів губернаторських перегонів. Станом на момент оновлення AP зараховує демократам перемогу в 22 штатах, а республіканцям — в 11. Таким чином, результати проміжних виборів уже змінили розподіл сил у Сенаті, однак остаточна картина представництва партій у Конгресі ще формується.

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Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом The New York Times, демократи мають понад 95% шансів здобути контроль над Сенатом і Палатою представників США. Аналітична служба Decision Desk HQ оцінює ймовірність переходу нижньої палати під контроль демократів у 84%, тоді як шанси республіканців зберегти більшість становлять 16%.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що якби його ім’я було у виборчих бюлетенях на проміжних виборах до Конгресу, республіканці здобули б перемогу з великою перевагою. Водночас представник Білого дому висловив занепокоєння настроями в адміністрації та пояснив результати виборів відсутністю Трампа серед кандидатів.

США вибори Республіканська партія Демократична партія Сенат Палата представників США
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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