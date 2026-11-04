Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати проміжних виборів до Конгресу США. Він оцінив результати демократів, пояснив, чому не вважає поразки республіканців власною невдачею, а також прокоментував перемогу демократки Пеггі Фланаган у сенатських перегонах у Міннесоті.

Про це Трамп говорив в ефірі Fox News, передає Clash Reports, інформує Новини.LIVE.

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Трамп оцінив результати проміжних виборів у США

Американський президент похвалив Демократичну партію за виборчу кампанію.

"І я думаю, що демократи добре попрацювали. Я справді так вважаю. Думаю, вони добре попрацювали. Вони наполегливо боролися. Знаєте, вони борються вже давно. Вони давно борються зі мною. Ця боротьба триває цілу вічність.

Знаєте, якщо подивитися, я почав займатися цим із ними вже 12 років тому і весь цей час виходив переможцем", — сказав Трамп.

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Водночас президент США не погодився вважати результати голосування своєю особистою поразкою.

"Мене не було у виборчому бюлетені. Коли ти є у виборчому бюлетені, це інша ситуація, ніж коли тебе там немає", — заявив він.

Трамп згадав вибори в Міннесоті та підрахунок голосів

Під час інтерв'ю ведучий повідомив про перемогу віцегубернаторки Міннесоти, демократки Пеггі Фланаган, над республіканкою Мішель Тафоєю. Цей результат збільшив представництво демократів у Сенаті США.

У відповідь Трамп заявив, що йому важко повірити в перемогу Фланаган.

"До речі, Міннесота — це цікавий випадок. Тому що в Міннесоті важко повірити, що хтось може перемогти, будучи віцегубернаторкою, а потім заявляти, що вона не знала про мільярди доларів крадіжок і шахрайства", — сказав Трамп.

Далі американський президент згадав історію голосування у штаті та заявив, що нібито тричі перемагав там.

"Але люди, які підраховують голоси, набагато важливіші за кандидатів. Це перше. Саме на це я скаржуся, але це не матиме значення, тому що кінцевий результат — це те, що ви побачили сьогодні ввечері по телевізору", — заявив президент США.

Наприкінці розмови ведучий запитав Трампа, чи визнає він результати всіх виборчих перегонів.

"Так, я визнаю результати цих перегонів. А чому ні?", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за підсумками проміжних виборів до Конгресу Демократична партія здобула контроль над Сенатом США. Демократам вдалося отримати підтримку виборців на тлі невдоволення політикою Дональда Трампа. До голосування республіканці контролювали обидві палати американського Конгресу.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський сподівається на більшу увагу Дональда Трампа до завершення російсько-української війни після виборів у США. Він наголошував, що американський лідер має значний вплив на Володимира Путіна.