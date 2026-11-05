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Головна Новини дня Мерц вважає, що Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу

Мерц вважає, що Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу

Ua ru
5 листопада 2026 07:48
Мерц про Трампа: президент США продовжить обходити Конгрес Офіс президента
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував підсумки проміжних виборів у США та можливі наслідки для роботи американської влади. Під час економічного форуму Соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні він звернув увагу на повноваження Конгресу та його можливості впливати на рішення Білого дому. Також німецький політик висловився про те, чого очікує від президента США Дональда Трампа протягом наступних двох років.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Новини.LIVE.

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Що Мерц сказав про Трампа і Конгрес США

"Протягом останніх двох років Трамп здебільшого керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше?" — заявив Мерц.

Він також зазначив, що не був надто "захоплений" перемогою демократів на проміжних виборах.

Як перемога демократів вплине на політику США

Водночас канцлер визнав, що зміна більшості в Конгресі може мати наслідки для окремих напрямів державної політики США. 

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"Зміни торкнуться бюджетного планування — і, звичайно, планування у сфері збройних сил", — додав Мерц.

За Конституцією США, Конгрес має повноваження розпоряджатися бюджетними коштами. Також законодавці можуть впливати на військові питання. Зокрема, йдеться про чисельність американських військ у Європі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за підсумками проміжних виборів у США Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу. Її представники також перемогли в традиційно консервативних штатах. Зокрема, йдеться про Техас, Канзас та Айову.

Також Новини.LIVE писали, що демократи завдали республіканцям нищівної поразки, повернувши контроль над Конгресом. Президент США Дональд Трамп прокоментував результати голосування та пов'язав невдоволення виборців із відсутністю відчутних економічних покращень і високими цінами на бензин. Водночас він уперше визнав, що подорожчання пального пов'язане не з Україною, а з війною в Ірані.

США Дональд Трамп Конгрес Демократична партія Фрідріх Мерц
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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