Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство немцев поддерживают Украину. По его словам, Киев может и впредь беспрерывно полагаться на Берлин в это сложное время.

Об этом Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 3 ноября, передает Новини.LIVE.

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Поддержка Украины со стороны Германии

Мерц подчеркнул, что помощь Украине соответствует политическим и оборонным интересам Германии, а также является важным условием сохранения мира в Европе.

Канцлер подчеркнул, что значительная часть граждан Германии поддерживает политику правительства и выражает солидарность с украинским народом.

Проведение саммита G20

Мерц заявил, что если российского диктатора Владимира Путина пригласили на G20, то должны пригласить и Владимира Зеленского.

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"Если президент Трамп решит пригласить российского диктатора на саммит «Группы двадцати» в Майами, то нужно говорить об Украине, а если будут говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом переговоров. Недопустимо, чтобы другие страны решали судьбу Украины без ее участия", — подчеркнул канцлер Германии.

Мерц также отметил, что в случае приглашения Украины на саммит G20 Европейский Союз присоединится к переговорам. По его словам, в настоящее время продолжается согласование общей позиции ЕС по этому вопросу.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны ни одна компания из Германии не прекратила свою деятельность в Украине. Он поблагодарил немецкий бизнес и выразил надежду на его активное участие в процессе восстановления после окончания войны.

Известно, что в настоящее время Зеленский находится в Берлине. В частности, в Германии он примет участие в Берлинской конференции по безопасности, которая пройдет в этом году.