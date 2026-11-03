Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більшість німців підтримують Україну. За його словами, Київ може й надалі безперервно покладатися на Берлін в цей складний час.

Про це Фрідріх Мерц сказав на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у вівторок, 3 листопада, передає Новини.LIVE.

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Підтримка України від Німеччини

Мерц наголосив, що допомога Україні відповідає політичним і безпековим інтересам Німеччини, а також є важливою передумовою збереження миру в Європі.

Канцлер підкреслив, що значна частина громадян Німеччини підтримує політику уряду та висловлює солідарність з українським народом.

Проведення G20

Мерц заявив, що якщо російського диктатора Володимира Путіна запросили на G20, то мають запросити і Володимира Зеленського.

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"Якщо президент Трамп вирішить запросити російського диктатора на саміт G20 в Маямі, то треба говорити про Україну, а якщо говоритимуть про Україну, то президент України має бути за столом. Не можна прийняти, щоб інші країни вирішували долю України без її залучення", — наголосив канцлер Німеччини.

Мерц також зазначив, що в разі запрошення України на саміт G20 Європейський Союз долучиться до переговорів. За його словами, наразі триває узгодження спільної позиції ЄС із цього питання.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни жодна компанія з Німеччини не припинила свою діяльність в Україні. Він подякував німецькому бізнесу та висловив сподівання на його активну участь у процесі відбудови після завершення війни.

Відомо, що наразі Зеленський перебуває у Берліні. Зокрема, у Німеччині він візьме участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.