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Головна Новини дня Зеленський прибув до Берліна: говоритиме про ППО та енергетику

Зеленський прибув до Берліна: говоритиме про ППО та енергетику

Ua ru
3 листопада 2026 12:51
Зеленський у Берліні: зустрічі з керівництвом Німеччини та переговори про ППО кадр з відео
Президент Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Берліна. У межах візиту заплановані зустрічі з канцлером і президентом Німеччини, а також президенткою Бундестагу. Крім того, глава держави візьме участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Які питання стануть головними на переговорах

Як повідомив Володимир Зеленський, головними темами переговорів стануть дипломатична координація, посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики:

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин".

Зеленський прибув до Берліна: говоритиме про ППО та енергетику - фото 1
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Президент також підкреслив спільну зацікавленість України та Німеччини в безпеці, стабільності й захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. За його словами, ці принципи мають втілюватися в конкретні рішення та спільні дії.

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Зеленський подякував Німеччині за готовність допомагати Україні захищати життя та продовжувати спільну роботу.

Як повідомляли Новини.LIVE, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія щодня намагається дестабілізувати Німеччину. Він також наголосив на загрозах з боку зовнішніх держав і внутрішніх екстремістських сил. На тлі цих ризиків країна посилила заходи безпеки та перебуває в стані підвищеної готовності через можливі диверсії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу європейських партнерів для придбання 500 ракет-перехоплювачів для Patriot. США схвалили можливий продаж цієї партії, вартість якої оцінюють приблизно у 2,1 млрд доларів. Водночас Київ шукає можливість тимчасово позичити ракети із запасів союзників, щоб швидше посилити ППО перед зимою.

Володимир Зеленський Німеччина Берлін ППО війна в Україні дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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