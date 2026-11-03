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Главная Новости дня Зеленский прибыл в Берлин: будет говорить о ПВО и энергетике

Зеленский прибыл в Берлин: будет говорить о ПВО и энергетике

Ua ru
3 ноября 2026 12:51
Зеленский в Берлине: встречи с руководством Германии и переговоры о ПВО кадр из видео
Президент Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Берлин. В рамках визита запланированы встречи с канцлером и президентом Германии, а также с председателем Бундестага. Кроме того, глава государства примет участие в Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в этом году.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какие вопросы станут главными на переговорах

Как сообщил Владимир Зеленский, главными темами переговоров станут дипломатическая координация, укрепление противовоздушной обороны и поддержка украинской энергетики:

"Самое главное — наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров".

Зеленский прибыл в Берлин: будет говорить о ПВО и энергетике - фото 1
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Президент также подчеркнул общую заинтересованность Украины и Германии в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. По его словам, эти принципы должны воплощаться в конкретные решения и совместные действия.

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Как сообщали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ежедневно пытается дестабилизировать Германию. Он также подчеркнул угрозы со стороны внешних государств и внутренних экстремистских сил. На фоне этих рисков страна усилила меры безопасности и находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных диверсий.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь европейских партнеров в приобретении 500 ракет-перехватчиков для Patriot. США одобрили возможную продажу этой партии, стоимость которой оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. В то же время Киев ищет возможность временно взять ракеты в аренду из запасов союзников, чтобы быстрее укрепить ПВО перед зимой.

Владимир Зеленский Германия Берлин ПВО война в Украине дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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