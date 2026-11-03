Зеленский прибыл в Берлин: будет говорить о ПВО и энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Берлин. В рамках визита запланированы встречи с канцлером и президентом Германии, а также с председателем Бундестага. Кроме того, глава государства примет участие в Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в этом году.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Какие вопросы станут главными на переговорах
Как сообщил Владимир Зеленский, главными темами переговоров станут дипломатическая координация, укрепление противовоздушной обороны и поддержка украинской энергетики:
"Самое главное — наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров".
Президент также подчеркнул общую заинтересованность Украины и Германии в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. По его словам, эти принципы должны воплощаться в конкретные решения и совместные действия.
Зеленский поблагодарил Германию за готовность помогать Украине защищать жизни и продолжать совместную работу.
Как сообщали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ежедневно пытается дестабилизировать Германию. Он также подчеркнул угрозы со стороны внешних государств и внутренних экстремистских сил. На фоне этих рисков страна усилила меры безопасности и находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных диверсий.
Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь европейских партнеров в приобретении 500 ракет-перехватчиков для Patriot. США одобрили возможную продажу этой партии, стоимость которой оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. В то же время Киев ищет возможность временно взять ракеты в аренду из запасов союзников, чтобы быстрее укрепить ПВО перед зимой.