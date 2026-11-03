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Головна Новини дня Зеленський: жодна німецька компанія не залишила Україну під час війни

Зеленський: жодна німецька компанія не залишила Україну під час війни

Ua ru
3 листопада 2026 15:54
Жодна німецька компанія не залишила Україну під час війни - Зеленський x.com/ZelenskyyUa
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна німецька компанія не припинила роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він подякував німецькому бізнесу за продовження діяльності та висловив сподівання на його участь у відбудові країни після завершення війни.

Про це заявив глава держави, передає Новини.LIVE.

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Жодна німецька компанія не залишила Україну

Глава держави Володимир Зеленський під час заходу в Берліні повідомив, що бізнес Німеччини продовжує працювати на українському ринку попри війну.

За його словами, він сподівається, що після завершення повномасштабної війни німецькі компанії долучаться до відновлення України.

Ми інформували, що український лідер Володимир Зеленський разом зі своєю командою прибув до столиці Німеччини. У межах візиту до Берліну планується обговорити низку важливих питань: зокрема про дипломатичну координацію, посилення ППО та підтримку української енергетики.

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Раніше Новини.LIVE інформували, що Зеленський повідомив, що українська сторона шукає фінансування для закупівлі 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Київ розраховує на європейських партнерів. Відомо, що США вже схвалили можливий продаж цієї партії, однак кошти на її придбання ще потрібно знайти.

Володимир Зеленський Німеччина Берлін бізнес війна в Україні
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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