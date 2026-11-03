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Главная Новости дня Зеленский: ни одна немецкая компания не покинула Украину во время войны

Зеленский: ни одна немецкая компания не покинула Украину во время войны

Ua ru
3 ноября 2026 15:54
Ни одна немецкая компания не покинула Украину во время войны — Зеленский x.com/ZelenskyyUa
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна немецкая компания не прекратила работу в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он поблагодарил немецкий бизнес за продолжение деятельности и выразил надежду на его участие в восстановлении страны после окончания войны.

Об этом заявил глава государства, передает Новини.LIVE.

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Ни одна немецкая компания не покинула Украину

Глава государства Владимир Зеленский во время мероприятия в Берлине сообщил, что немецкий бизнес продолжает работать на украинском рынке, несмотря на войну.

По его словам, он надеется, что после завершения полномасштабной войны немецкие компании присоединятся к восстановлению Украины.

Мы сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в столицу Германии. В рамках визита в Берлин планируется обсудить ряд важных вопросов: в частности, о дипломатической координации, укреплении ПВО и поддержке украинской энергетики.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил, что украинская сторона ищет финансирование для закупки 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Киев рассчитывает на европейских партнеров. Известно, что США уже одобрили возможную продажу этой партии, однако средства на её приобретение ещё предстоит найти.

Владимир Зеленский Германия Берлин бизнес война в Украине
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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