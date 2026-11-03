Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна немецкая компания не прекратила работу в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он поблагодарил немецкий бизнес за продолжение деятельности и выразил надежду на его участие в восстановлении страны после окончания войны.

Об этом заявил глава государства, передает Новини.LIVE.

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Ни одна немецкая компания не покинула Украину

Глава государства Владимир Зеленский во время мероприятия в Берлине сообщил, что немецкий бизнес продолжает работать на украинском рынке, несмотря на войну.

По его словам, он надеется, что после завершения полномасштабной войны немецкие компании присоединятся к восстановлению Украины.

Мы сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в столицу Германии. В рамках визита в Берлин планируется обсудить ряд важных вопросов: в частности, о дипломатической координации, укреплении ПВО и поддержке украинской энергетики.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил, что украинская сторона ищет финансирование для закупки 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Киев рассчитывает на европейских партнеров. Известно, что США уже одобрили возможную продажу этой партии, однако средства на её приобретение ещё предстоит найти.