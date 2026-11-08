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Главная Новости дня Рейтинг Мерца упал до рекордного минимума: 82% недовольны его работой

Рейтинг Мерца упал до рекордного минимума: 82% недовольны его работой

Ua ru
8 ноября 2026 01:30
Рейтинг Мерца опустился - большинство немцев недовольны его работой Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

В Германии выросло недовольство работой канцлера Фридриха Мерца до рекордного уровня. По последним данным, 82% немцев сейчас недовольны его деятельностью, тогда как положительно его работу оценивают всего 13% опрошенных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание BILD, которое ссылается на результаты опроса INSA.

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Что известно о рейтингах в Германии

Согласно опросу, на данный момент недовольство работой канцлера Мерца достигло 82%, что является рекордом. При этом довольны его деятельностью лишь 13%. Для сравнения, в январе канцлера поддерживали 24%, а недовольны были 64%.

Такие же показатели имеет правительственная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ. Среди опрошенных 82% недовольны и 13% довольны.

Также 60% респондентов заявили, что у них ухудшилось личное положение после прихода к власти нынешней коалиции. И только 6% сказали, что стали жить лучше, а еще 29% не заметили никаких изменений.

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Если говорить о партиях, то показатели политических сил согласно опросу INSA следующие:

  • оппозиционную "Альтернативу для Германии" (АДГ) поддерживают 29% респондентов;
  • правящий блок ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и опустился до 19%;
  • партия "Зеленые" — 15%;
  • СДПГ — 14%;
  • "Левая партия" — 10%;
  • СвДП — 5%.
Рейтинг Мерца опустился до рекордного уровня
Результаты опроса INSA. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Евросоюзе усиливается недовольство политическим лидерами, в частности в Германии и Франции. В то же время на политической арене активизировалась оппозиция, что может существенно повлиять на дальнейшую политику ЕС и его поддержку Украины.

Также мы писали, что по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, большинство немцев поддерживают Украину.

Германия рейтинг рекорд опрос Фридрих Мерц
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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